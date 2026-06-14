Вероятно, мирное соглашение придется подписывать уже не с Путиным, — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что недовольство россиян действиями Путина продолжает неуклонно расти. По его словам, это может означать, что будущее соглашение придется заключать уже с другим руководством Кремля.

Об этом президент заявил в воскресенье, 14 июня.

Читайте также Путин или война в Украине: в СМИ оценили, чему первому придет конец

Что сейчас происходит внутри России?

Владимир Зеленский заслушал доклады украинских спецслужб по результатам работы по оценке внутренней ситуации в России.

По его словам, Путину редко подают полностью правдивую информацию без прикрас, однако даже те материалы, которые он получает, позволяют делать определенные выводы.

В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным будут неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства не удастся остановить и этот показатель "не выйдет на плато" до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы,

– пояснил президент Украины.

Также сейчас фиксируется устойчивая тенденция к снижению уровня поддержки правящей партии в России: по словам Зеленского, фактически это означает необходимость гораздо более масштабных фальсификаций.

Что происходит с рейтингами российских властей / Фото: Владимир Зеленский

Кроме того, разведка сообщила о росте протестных настроений в российских регионах. Как отметил Зеленский, эти отчеты еще не учитывают возможных событий июня, июля и августа, которые дополнительно повлияют на ситуацию внутри России.

Глава государства подчеркнул, что справедливое давление на Россию из-за войны в Украине будет продолжаться и в дальнейшем только усиливаться, причем не только со стороны Украины. Как следствие, к сентябрю глава Кремля выйдет с еще более значительными показателями.

Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России – с тем, кто не будет закрываться от реальности,

– подытожил Владимир Зеленский.

Прогнозы остаются неутешительными для Путина / Фото: Владимир Зеленский

Тем временем в России снова гремели взрывы

В ночь на 14 июня Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Рыбинске, что в Ярославской области России.

Эта нефтебаза расположена примерно в 700 километрах от линии боевого столкновения. Благодаря выходу к Волге и железной дороге, объект служит ключевым логистическим хабом для хранения больших объемов топлива и обеспечения военной техники.

Помимо нефтебазы, этой ночью под прицелом украинских воинов оказался завод "Азот" в Тульской области, от которого зависят возможности по производству взрывчатых веществ.