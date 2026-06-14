Про це президент заявив у неділю, 14 червня.

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Що зараз відбувається всередині Росії?

Володимир Зеленський заслухав доповіді українських розвідок за результатами роботи щодо оцінки внутрішньої російської ситуації.

За його словами, Путіну рідко подають повністю правдиву інформацію без прикрас, однак навіть ті матеріали, які він отримує, дозволяють робити певні висновки.

Зокрема, так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним продовжать неухильно зростати, і його вже зараз почали привчати до думки, що зростання невдоволення не вдасться зупинити і цей показник "не вийде на плато" до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори,

– пояснив президент України.

Також зараз фіксується стійка тенденція до зниження рівня підтримки правлячої партії в Росії: за словами Зеленського, фактично це означає необхідність значно масштабніших фальсифікацій.

Що відбувається з рейтингами російської влади / Фото: Володимир Зеленський

Окрім цього, розвідка доповіла про зростання протестних настроїв у російських регіонах. Як зазначив Зеленський, ці звіти ще не враховують можливих подій червня, липня та серпня, які додатково вплинуть на ситуацію всередині Росії.

Глава держави наголосив, що справедливий тиск на Росію через війну в Україні триватиме й надалі лише посилюватиметься, причому не лише з боку України. Як наслідок, на вересень очільник Кремля вийде з іще значно гіршими показниками.

Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії – з тим, хто не буде закриватись від реальності,

– підсумував Володимир Зеленський.

Прогнози залишаються невтішними для Путіна / Фото: Володимир Зеленський

Тим часом у Росії знову гримлять вибухи

У ніч на 14 червня Сили оборони України завдали удару по нафтобазі в Рибінську, що в Ярославській області Росії.

Ця нафтобаза розташована приблизно за 700 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Завдяки виходу до Волги та залізниці, об'єкт слугує ключовим логістичним хабом для зберігання великих обсягів пального та забезпечення військової техніки.

Окрім нафтобази, цієї ночі під прицілом українських воїнів опинився завод "Азот" у Тульській області, від якого залежать спроможності з виробництва вибухових речовин.