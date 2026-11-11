"Многое зависит от России, но что еще больше – от США": Зеленский о ходе мирных переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход мирных переговоров и роль Соединенных Штатов в прекращении войны. По его мнению, именно от позиции Вашингтона в значительной степени будет зависеть дальнейшее развитие дипломатического процесса.
Об этом Зеленский заявил во время беседы с журналистами в Дублине вместе с премьер-министром Ирландии, сообщает Sky News.
Что Зеленский сказал о роли США в мирных переговорах?
Президент подчеркнул, что Украина нуждается в конкретных ответах относительно гарантий безопасности. По его словам, дальнейшие шаги будут зависеть от позиций как Москвы, так и Вашингтона.
Мы увидим ответы американцев и россиян. Есть вещи, которые зависят от России, многое зависит от России. Но еще больше зависит от Соединенных Штатов – от их воли. Потому что они лидеры,
– заявил Зеленский.
Чего президент ожидает от встречи с американской делегацией?
Зеленский также положительно оценил то, что переговорный процесс продолжается.
Хорошо, что переговоры не заблокированы,
– отметил он.
Отдельно глава государства упомянул о участии американской делегации в переговорах по обмену пленными.
Конечно, мы ждем американскую делегацию. Надеюсь, мы можем рассчитывать на положительный результат для гуманитарной ситуации наших людей,
– сказал президент.
Чего удалось достичь на переговорах в Абу-Даби?
Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры между Украиной, США и Россией, в ходе которых обсуждались гарантии безопасности и гуманитарные вопросы. В то же время Существенного прорыва в соглашениях по вопросам безопасности пока не достигнуто.
Политолог Петр Олещук предположил, что практическим результатом встреч могут стать договоренности об обмене пленными, даже если стороны не согласуют принципиальные политические вопросы.