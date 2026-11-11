"Многое зависит от России, но что еще больше – от США": Зеленский о ходе мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход мирных переговоров и роль Соединенных Штатов в прекращении войны. По его мнению, именно от позиции Вашингтона в значительной степени будет зависеть дальнейшее развитие дипломатического процесса.

Об этом Зеленский заявил во время беседы с журналистами в Дублине вместе с премьер-министром Ирландии, сообщает Sky News.

Что Зеленский сказал о роли США в мирных переговорах?

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в конкретных ответах относительно гарантий безопасности. По его словам, дальнейшие шаги будут зависеть от позиций как Москвы, так и Вашингтона.

Мы увидим ответы американцев и россиян. Есть вещи, которые зависят от России, многое зависит от России. Но еще больше зависит от Соединенных Штатов – от их воли. Потому что они лидеры,

– заявил Зеленский.

Чего президент ожидает от встречи с американской делегацией?

Зеленский также положительно оценил то, что переговорный процесс продолжается.

Хорошо, что переговоры не заблокированы,

– отметил он.

Отдельно глава государства упомянул о участии американской делегации в переговорах по обмену пленными.

Конечно, мы ждем американскую делегацию. Надеюсь, мы можем рассчитывать на положительный результат для гуманитарной ситуации наших людей,

– сказал президент.

Чего удалось достичь на переговорах в Абу-Даби?

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры между Украиной, США и Россией, в ходе которых обсуждались гарантии безопасности и гуманитарные вопросы. В то же время Существенного прорыва в соглашениях по вопросам безопасности пока не достигнуто.

Политолог Петр Олещук предположил, что практическим результатом встреч могут стать договоренности об обмене пленными, даже если стороны не согласуют принципиальные политические вопросы.