При поддержке Китаем России война будет длиннее, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка Китаем России будет способствовать продолжению войны. По его словам, это также плохо скажется и на самом Китае, который заявляет о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом украинский гарант заявил во время общения с представителями иностранных СМИ на полях конференции "Диалог Шангри-Ла", информирует 24 Канал.

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"При поддержке Китаем России война будет длиннее"

Прежде всего, хочу вам сказать, что при поддержке Китаем России, война будет длиннее. Это плохо для всего мира и для политики Китая, который говорит о том, что уважает территориальную целостность и суверенитет, что это главные принципы. И декларирует это официально. Для них это также, я считаю, не очень хорошо,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что, по его мнению, на сегодня есть стратегические ошибки. Гарант подчеркнул, что никогда нельзя поддерживать страну, которая является агрессором. "Кто-то может не быть против политики этого государства. К сожалению, кто-то может быть не против, но самое страшное, когда ты поддерживаешь эту политику", – отметил он.

По словам президента, это говорит о том, что "ты придерживаешься таких же правил в жизни, это говорит о том, что и политика твоего государства, в принципе, именно такая – поддерживать агрессора".

Украинский лидер отметил, что нельзя говорить о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и одновременно поддерживать страну, которая нарушает именно все принципы и принципы устава ООН, а именно – территориальную целостность и суверенитета Украины.

"Можно не участвовать в Саммите мира. Это значит, что ты не видишь в этом формате приближения окончания войны. Можно не помогать Украине, цивилизованному миру и любому закончить войну. Но, мне кажется, срывать Саммит мира, делать шаги на то, чтобы ослабление было уровня присутствия лидеров стран, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали до Саммита мира, давить на них – это уже точно не приближает мир, и это уже не только поддержка России – это фактически поддержка войны", – подчеркнул Зеленский.

Как сказал глава государства, если государство не поддерживает Саммит мира, это значит, что то, что происходит в Украине, для этой страны является нормальным.

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