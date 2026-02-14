"Путин может жить еще 10 лет": Зеленский призвал Европу готовиться к новым вызовам

Владимир Путин не представляет своей жизни без войны. Украина и Европа должны иметь сильные гарантии безопасности, чтобы навсегда быть защищенными от агрессивных амбиций российского диктатора.

Такое мнение Владимир Зеленский высказал во время выступления на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает 24 Канал.

Смотрите также "Мы остановим огонь для россиян": Зеленский сыронизировал на тему выборов и встретил громкие аплодисменты

Почему сначала нужны гарантии безопасности, а потом соглашение о мире?

Украинский лидер пытался объяснить присутствующим, что Владимир Путин никогда не откажется от войны. Он не представляет своей жизни без власти и агрессии против других стран. Глава Кремля оторван от реальной жизни.

По словам Зеленского, диктатор больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных достижениях, чем с любым живым человеком о буднях.

Глава государства отметил, что Путин никогда не оставит в покое ни Украину, ни другие европейские нации также. Все потому, что он не может отпустить саму идею войны. "Он может видеть себя царем, но на самом деле он – раб войны", – говорит Зеленский.

Президент считает вполне возможным, что Путин будет жить еще 10 лет. Это означает, что война может вернуться и расшириться.

Именно поэтому Украине и Европе нужны реальные гарантии безопасности. По мнению Зеленского, соглашение о гарантиях безопасности должно быть заключено до любого соглашения о завершении войны. Гарантии, говорит политик, дадут ответ на главный вопрос: как долго не будет войны? "И мы надеемся, что президент Трамп услышит нас", – подытожил президент.

Какие еще заявления в Мюнхене сделал Зеленский?