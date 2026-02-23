Третья мировая война уже началась: Зеленский ответил, когда это произошло
- Владимир Зеленский заявил, что Путин уже начал Третью мировую войну, напав на Украину.
- Зеленский отметил необходимость военного и экономического давления на Россию и отверг идею уступок территориями для достижения мира.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина якобы не имеет выбора и должна уступить часть территории ради мира. Однако Владимир Зеленский считает, что Третья мировая война уже началась.
Путин начал Третью мировую войну, напав на Украину. Об этом глава государства заявил в комментарии BBC.
Что Зеленский сказал о Третьей мировой?
Журналист поинтересовался у украинского лидера: боится ли Дональд Трамп так же, как и Джо Байден, ядерного шантажа и начала Третьей мировой войны.
Я считаю, что Путин уже ее (третью мировую – 24 Канал) начал. Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить... Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить жизнь людей, которую они выбрали для себя,
– ответил Зеленский.
По его словам, Украина сегодня фактически сдерживает эту войну, не позволяя ей перерасти в полномасштабную глобальную конфликтную ситуацию.
Президент подчеркнул необходимость усиленного военного и экономического давления на Россию, чтобы заставить Путина отступить.
Также Зеленский отверг предположение, что отказ Украины от Донбасса удовлетворит российского лидера и тот положит конец войне. Глава Кремля, возможно, согласился остановить боевые действия на время только для того, чтобы восстановиться и продолжить агрессию.
Президент Украины выразил уверенность в победе своей страны и в том, что рано или поздно она вернет все оккупированные территории. Сейчас этого она сделать не может, потому что это будет стоить жизней большого количества людей. На такую жертву Украина пойти не может, потому что земли без людей – ничто.
Что известно об угрозе Третьей мировой войны?
Все больше жителей США, Канады и стран Европы считают, что мир приближается к глобальной войне. Из-за затяжной войны России против Украины и военных действий США при президентстве Дональда Трампа все больше людей ожидают начала Третьей мировой уже к 2031 году. В Британии так считают 43% опрошенных, в США – 46%.
По меньшей мере треть респондентов в США, Великобритании, Франции и Канаде допускает возможность применения ядерного оружия в течение 5 лет.
Прогнозы некоторых экспертов указывают, что Кремль может прибегнуть к агрессии против НАТО не позднее 2029 года, а страны Балтии рискуют столкнуться с нападением еще раньше – в 2027 – 2028 годах.