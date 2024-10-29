Россия сама расстреляла своих же мобилизованных и гражданских россиян, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне убивают своих солдат на поле боя за отказ воевать.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, информирует 24 Канал.
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Россия сама убила очень многих россиян. Многие мобилизованные российские солдаты были убиты самой же российской армией из-за того, что те боялись идти вперед, наступать, погибать под пулями или быть ранеными,
– сказал Зеленский.
Россия не учитывает потери
По его словам, оккупанты бежали обратно и там их убивала их же армия. В частности, на востоке Украины Россия "продавливает" через мясорубку, используя своих солдат, как мясо.
При этом президент отметил, что Россия фактически "забрасывает нас своими трупами", ведь не забирает с поля боя своих убитых людей.
Курская операция тоже показала, что Россия бьет по своей территории и убивает даже своих гражданских людей. Глава государства сказал, что потери России на войне составляют около 650 тысяч человек ранеными и убитыми.