Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of India, інформує 24 Канал.

Дивіться також Втрати Росії в Україні у жовтні одні з найбільших, – розвідка Естонії

Росія сама вбила дуже багатьох росіян. Багато мобілізованих російських солдатів було вбито самою ж російською армією через те, що ті боялися йти вперед, наступати, гинути під кулями або бути пораненими,

– сказав Зеленський.

Росія не зважає на втрати

За його словами, окупанти тікали назад і там їх убивала їхня ж армія. Зокрема, на сході України Росія "продавлює" через м'ясорубку, використовуючи своїх солдатів, як м'ясо.

При цьому президент зазначив, що Росія фактично "закидає нас своїми трупами", адже не забирає з поля бою своїх убитих людей.

Курська операція теж показала, що Росія б'є по своїй території та вбиває навіть своїх цивільних людей. Глава держави сказав, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими.