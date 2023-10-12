Россия выходит на траекторию проигрыша в войне, но не готова покидать чужую землю, – Зеленский

Накануне Владимир Зеленский заявил, что война на последнем этапе. Теперь же он отметил, что Россия выходит на траекторию проигрыша в войне против Украины.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании министерского круглого стола по поддержке Украины в Марракеше, Марокко. В то же время глава государства отметил, что Россия пока не готова убраться с территории нашей страны.

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Пока Россия не готова убраться из Украины

Когда агрессор выходит на траекторию своего проигрыша, как вышла Россия в войне против нас, он всегда рассчитывает только на одно. Он не готов признать ошибочность решения об агрессии. Он не готов убраться с чужой земли. Еще пока нет. Но этот день настанет,

– подчеркнул президент.

По его словам, один из главных факторов защиты жизней от российской агрессии и террора – непрерывность поддержки Украины. Владимир Зеленский добавил, что сейчас Россия стремится сделать свою последнюю ставку на то, что мир не сможет поддерживать защиту жизни и свободы нации столько, сколько это нужно будет.

Сейчас мы находимся в точке, когда решается, станет ли агрессия и террор привычным способом взаимоотношений одной нации с другой. Что тогда произойдет с нашим миром? Что произойдет с детьми наших народов? Пусть они узнают, что такое образование, прежде чем они узнают, что такое оружие. И пусть они узнают слово счастье раньше, чем слово война,

– подчеркнул глава государства.

Мы начали с того, что ранее Владимир Зеленский отметил, что Украина – на последнем этапе войны. В то же время президент подчеркнул, что он самый трудный.

По словам главы государства, первый период – захват. После него шла остановка наступления российских войск, а также перехват инициативы. Следовательно, по мнению президента, Украина сейчас находится в последней части.

В то же время, глава государства отметил, что есть много опасений, средств, оружия. Несмотря на это, "мы в последней части, самой тяжелой", подчеркнул Владимир Зеленский.