Россия за год не оккупировала ни одного украинского села, – Зеленский
Источник:Fox News
Страна-агрессор за 2023 год не смогла оккупировать ни одного украинского поселка. При этом русские войска продолжают вести вооруженную агрессию, Силы обороны героически держат оборону.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу.
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Я думаю, что нам было очень тяжело это сделать, но самое главное нужно понять, что Россия за этот год не оккупировала ни одной деревни, ни одной украинской деревни.
– заявил глава государства.
У Украины только один враг
Зеленский также отметил, что у Украины есть один враг – российский диктатор Владимир Путин.
"У нас есть только один враг: это Путин, и все. Мы действительно защищаем демократию, защищаем свободу", – заметил президент.
Но подчеркнул, что сейчас очень важно не терять время, а продолжать поддерживать Украину.
Мы показали настоящий успех в Черном море: это была очень сложная операция и мы создали зерновой коридор. Россия не влияет на него. Мы уничтожили большую часть российского флота, находящегося в наших водах и вблизи нашего временно оккупированного Крыма. Я считаю, что это огромный результат,
– добавил Зеленский.
Контрнаступление ВСУ: актуально
- 12 декабря Зеленский заявил, что штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила отвоевала один из терриконов в пределах оккупированной Россией с 2014 года Горловки в Донецкой области.
- К слову, в ноябре украинские бойцы начали движение по направлению к Горловке и смогли зайти на враждебные позиции, захваченные с 2016 года.
- Александр Сырский сообщил, что потери врага на Востоке ориентировочно в 8 раз выше потерь украинских Сил обороны.