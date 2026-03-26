"Исторически россияне проигрывают, стопроцентно": Зеленский рассказал о потерях врага

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исторически российские войска проигрывают. По его словам, сейчас враг несет рекордные потери на фронте.

Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Monde.

Каково сейчас положение России?

Владимир Зеленский заявил, что отсутствие продвижения фронта в Украине фактически означает поражение для России. По его словам, большинство переговоров строится на мысли, что Россия наступает, а Украина отступает, и Москве часто удается навязывать этот нарратив.

Президент подчеркнул, что разрушение этого представления – прежде всего на поле боя – является ключевым.

Они (россияне, – 24 Канал) сейчас теряют просто страшное количество людей – 30 – 35 тысяч человек в месяц. Россия не успевает мобилизовать, подписывать контракты и точно не успевает обучать своих людей,

– добавил глава государства.

Зеленский отметил, что пока сложно сказать, решится ли Россия на масштабную мобилизацию. По его словам, до сих пор российские власти избегали таких шагов и делали ставку преимущественно на контрактную службу с высокими выплатами.

Важно! В начале войны соотношение потерь составляло примерно один к трем, тогда как во второй половине 2025 года и в начале 2026-го уже достигало одного к шести а на отдельных участках – даже восьми к одному в пользу Украины.

