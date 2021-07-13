Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России

Президент Владимир Путин считает, что русский язык не является собственностью России. Он подчеркнул, что вопросами языка манипулирует государство-агрессор.

Президент имел спор с людьми, которые говорили, что украиноязычные воевали с русскими. Об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 30".

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Зеленский подчеркнул, что за независимость Украины погибло много русскоязычных украинцев, а языковыми вопросами манипулирует именно Россия

Русский язык не является собственностью России. Я так считаю,

– сказал глава государства.

Зеленский прокомментировал статью Путина

Президент отреагировал на скандальную статью Владимира Путина об Украине. Хотя Зеленский отметил, что полностью текст не читал.

Зеленский сказал: если глава Кремля уже пишет на украинском, то "мы все делаем правильно". По словам украинского политика, он может только позавидовать, что президент России позволил себе потратить столько времени на работу над статьей. Дело в том, что на встречу с Зеленским у Путина не хватает времени.