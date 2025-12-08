Трамп думает иначе, Зеленский признал неприятную позицию США по войне в Украине
- Зеленский отметил, что Трамп хочет закончить войну, но его видение мира отличается от украинского.
- Украина нуждается в гарантиях от повторного вторжения, ведь не доверяет России.
Владимир Зеленский подытожил встречи с европейцами и американцами по мирному плану США. Президент пояснил, что Дональд Трамп действительно желает завершения войны, но есть нюанс.
8 декабря президент Зеленский пообщался с журналистами. Он сказал, что президент Трамп действительно хочет закончить войну, но у него "свое видение" мира, отличающееся от украинского, передает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский назвал всех кандидатов на главу ОП, которых рассматривает
Что сказал Зеленский о позиции Трампа по поводу войны?
Так, глава государства подчеркнул, что США – сильный партнер. У него нет сомнений в том, что Дональд Трамп действительно желает положить конец кровопролитию.
В то же время, политик признал, что видение окончания войны у американского лидера отличается от украинского. Это отличие прежде всего состоит в том, что украинцы гораздо глубже и острее воспринимают войну, потому что это их Родина.
Кроме того, они находятся в эпицентре событий, поэтому видят детали и нюансы, которые не замечают американцы.
Владимир Зеленский похвалил зятя Трампа Джареда Кушнера, который присоединился к мирным переговорам в паре со Стивом Виткоффом. Президент убежден, что и они хотят закончить войну. Впрочем, для Киева важно не просто остановить войну, а как, на каких началах. Украина нуждается в гарантиях от повторного вторжения, потому что России она не доверяет.
"Вот и все. Эти детали не пустяки для нас, и поэтому мы хотим ответ на каждую такую деталь", - подытожил политик.
- Напомним, что в конце ноября в СМИ опубликован мирный план Трампа. От Украины потребовали сдать Донбасс России. Многие пункты удовлетворяли агрессивные амбиции Путина.
- Затем состоялось несколько встреч между делегациями США, Украины и Европы, на которых обсуждали и корректировали мирный план.
- В Москве дали понять, чтобы без полного контроля над Донбассом рассматривать мирное соглашение не будут.
- Поэтому США решили во что бы то ни стало заставить Киев уступить территории.