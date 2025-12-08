Трамп думает иначе, Зеленский признал неприятную позицию США по войне в Украине

Владимир Зеленский подытожил встречи с европейцами и американцами по мирному плану США. Президент пояснил, что Дональд Трамп действительно желает завершения войны, но есть нюанс.

8 декабря президент Зеленский пообщался с журналистами. Он сказал, что президент Трамп действительно хочет закончить войну, но у него "свое видение" мира, отличающееся от украинского, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский назвал всех кандидатов на главу ОП, которых рассматривает

Что сказал Зеленский о позиции Трампа по поводу войны?

Так, глава государства подчеркнул, что США – сильный партнер. У него нет сомнений в том, что Дональд Трамп действительно желает положить конец кровопролитию.

В то же время, политик признал, что видение окончания войны у американского лидера отличается от украинского. Это отличие прежде всего состоит в том, что украинцы гораздо глубже и острее воспринимают войну, потому что это их Родина.

Кроме того, они находятся в эпицентре событий, поэтому видят детали и нюансы, которые не замечают американцы.

Владимир Зеленский похвалил зятя Трампа Джареда Кушнера, который присоединился к мирным переговорам в паре со Стивом Виткоффом. Президент убежден, что и они хотят закончить войну. Впрочем, для Киева важно не просто остановить войну, а как, на каких началах. Украина нуждается в гарантиях от повторного вторжения, потому что России она не доверяет.

"Вот и все. Эти детали не пустяки для нас, и поэтому мы хотим ответ на каждую такую ​​деталь", - подытожил политик.