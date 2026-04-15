Сигналы Трампа более позитивны к России, чем к Украине, –Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп демонстрирует нейтральную позицию в войне России против Украины, что не дает четкой поддержки Киеву.
- Он подчеркнул, что только жесткая позиция США может заставить Кремль к изменениям, поскольку нейтральность ослабляет позиции Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Дональд Трамп относительно войны является нейтральной и не предусматривает четкой поддержки Киева. По его словам, сигналы со стороны США выглядят более благоприятными для России.
Украинский лидер подчеркнул, что без жесткого давления на Кремль заставить его к изменениям невозможно. Об этом пишут Новости.Live.
Какое заявление сделал Зеленский?
Владимир Зеленский прокомментировал позицию Дональда Трампа относительно войны России против Украины. По его словам, американский лидер с самого начала демонстрирует стремление оставаться "посередине", что влияет на уровень поддержки Киева.
Зеленский отметил, что такая позиция не позволяет говорить о четкой поддержке Украины со стороны США. В то же время он указал на риторику, которая, по его мнению, выглядит более благоприятной для России.
У меня такое ощущение, что Трамп с самого начала говорил, что будет оставаться посередине. Это означает, что он не на моей стороне, не на стороне Украины и одновременно не прямо на стороне России. Но его сигналы скорее положительные по России, чем по Украине. И это проблема, потому что только жесткая позиция Соединенных Штатов может реально повлиять на Путина. Мягкий диалог не заставит Кремль изменить свое поведение,
– заявил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что эффективное давление на Владимира Путина возможно только при условии четкой и жесткой позиции международных партнеров, прежде всего США.
По его мнению, любые сигналы о нейтралитете или попытки балансировать между сторонами могут только ослабить позиции Украины в войне. Зеленский также подчеркнул, что Кремль реагирует исключительно на силу и конкретные действия, а не на дипломатические формулировки без реального давления.
Какие заявления Трамп делал об Украине недавно?
Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление относительно войны в Украине, поставив под сомнение целесообразность участия Вашингтона. Он резко раскритиковал политику предыдущей администрации и расходы на поддержку Киева. Также Трамп заявил, что сейчас США изменили подход и больше не передают оружие бесплатно.
Дональд Трамп обострил риторику по НАТО, намекая на возможный выход США из Альянса, и давит на Европу по вопросу военной помощи Украине. Президент США связывает поставки оружия Украине с поддержкой европейских союзников в геополитических вопросах на Ближнем Востоке, вызывая беспокойство среди партнеров США.
США считают свои гарантии безопасности для Украины важнее европейских, но не планируют направлять войска. Американская поддержка может включать спутниковую и разведывательную информацию, дроны для мониторинга и логистическую поддержку.
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности поставки ракет Tomahawk Украине, если Россия не остановит войну. Трамп считает, что переговоры с Россией могут помочь урегулировать конфликт, и подчеркнул, что Путин выглядел бы хорошо, если бы закончил войну.