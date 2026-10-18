"Трамп вынуждает Украину к капитуляции": Зеленский сделал резкое заявление

Дональд Трамп пытается заставить Украину капитулировать. Об этом свидетельствуют несколько последних недружественных шагов со стороны США.

Такое заявление сделал президент Зеленский в интервью Bloomberg.

Как Трамп склоняет Украину к капитуляции?

На фоне ухудшения отношений с США Зеленский перечислил ряд шагов Вашингтона, которые считает недружественными по отношению к Киеву.

Среди них – намеренное ограничение скорости интернета Starlink, важного для украинских военных, и задержки с поставками дефицитных ракет-перехватчиков Patriot для борьбы с баллистическими ракетами.

Я считаю, что были предприняты шаги, чтобы убедить Украину капитулировать. Я не утверждаю, что именно этого стремятся наши партнеры. Не хочу думать, что наши американские партнеры считают, будто войну против России можно завершить быстрее за счет Украины. Но все выглядит именно так,

– сказал политик.

Напряженность в отношениях между Украиной и США достигла нового пика после того, как Трамп договорился с Владимиром Путиным о поставках ограниченных объемов дизельного топлива из России на мировой рынок. В обмен Вашингтон согласился не усиливать санкции против Москвы, чтобы сдержать рост цен.

Кроме того, администрация Трампа обратилась с требованием к Украине не бить по российским НПЗ. Киев согласился, но при условии, что Россия тоже не будет атаковать украинскую энергетику.

Зеленский заявил, что предлагал США прекратить украинские удары по российским объектам, связанным с производством дизельного горючего, в обмен на дополнительные ракеты для Patriot.

В то же время Вашингтон требует остановить удары по НПЗ, угрожая ограничить Украину в доступе к другой помощи.