Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина пытается добиться освобождения пленных. Президент сказал, что работа на этот счет не прекращалась никогда.

Владимир Зеленский заявил об этом в вечернем обращении 7 сентября. Президент заверил, что Украина помнит обо всех наших людях, которых удерживают оккупанты.

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Зеленский заверил, что Украина пытается освободить наших пленных

Хочу сегодня (речь идет о 7 сентября – 24 канал) сказать еще одну вещь, очень важную, очень чувствительную. Это касается украинцев, которые содержатся оккупантами в плену. На уровне украинской разведки и других привлеченных структур и людей постоянно пытаемся добиться освобождения наших пленных,

– указал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что эта работа не прекращалась никогда.

"И активные действия наших защитников означают также и возможность задержания достаточного количества врагов, чтобы побудить к обмену, к освобождению украинских пленных", – пояснил президент Украины.

В плену россии более двух тысяч защитников Мариуполя

Стоит вспомнить, что 6 сентября прошло 40 дней с момента страшного теракта в Еленовке, а родные до сих пор не имеют точного списка погибших и раненых, не имеют доступ к телам и пленным ни ООН, ни Красный Крест.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что время после теракта проходит и оккупанты убирают доказательства своих военных преступлений. Ведь Международный комитет Красного Креста, несмотря на заявление россии, что она готова предоставить доступ к Еленовке, его не получил. Такая же ситуация и с миссией ООН.

По моему мнению, это произойдет после того, как они уберут все доказательства этого военного преступления,

– подытожил омбудсмен.

Кроме того, в плену россии находятся ориентировочно 2 500 защитников Мариуполя.

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