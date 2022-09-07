Зеленский подчеркнул, что Украина пытается добиться освобождения пленных
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина пытается добиться освобождения пленных. Президент сказал, что работа на этот счет не прекращалась никогда.
Владимир Зеленский заявил об этом в вечернем обращении 7 сентября. Президент заверил, что Украина помнит обо всех наших людях, которых удерживают оккупанты.
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Зеленский заверил, что Украина пытается освободить наших пленных
Хочу сегодня (речь идет о 7 сентября – 24 канал) сказать еще одну вещь, очень важную, очень чувствительную. Это касается украинцев, которые содержатся оккупантами в плену. На уровне украинской разведки и других привлеченных структур и людей постоянно пытаемся добиться освобождения наших пленных,
– указал Владимир Зеленский.
Президент добавил, что эта работа не прекращалась никогда.
"И активные действия наших защитников означают также и возможность задержания достаточного количества врагов, чтобы побудить к обмену, к освобождению украинских пленных", – пояснил президент Украины.
В плену россии более двух тысяч защитников Мариуполя
Стоит вспомнить, что 6 сентября прошло 40 дней с момента страшного теракта в Еленовке, а родные до сих пор не имеют точного списка погибших и раненых, не имеют доступ к телам и пленным ни ООН, ни Красный Крест.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что время после теракта проходит и оккупанты убирают доказательства своих военных преступлений. Ведь Международный комитет Красного Креста, несмотря на заявление россии, что она готова предоставить доступ к Еленовке, его не получил. Такая же ситуация и с миссией ООН.
По моему мнению, это произойдет после того, как они уберут все доказательства этого военного преступления,
– подытожил омбудсмен.
Кроме того, в плену россии находятся ориентировочно 2 500 защитников Мариуполя.
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