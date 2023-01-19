Дайте нам тяжелое оружие, – Зеленский сделал категорическое заявление об освобождении Крыма
Украина стремится освободить Крымский полуостров, который Россия оккупировала в 2014 году. Для этого Киев просит у союзников о дальнобойном оружии.
Владимир Зеленский во время "Украинского завтрака" в Давосе ответил на вопрос о намерениях по освобождению Крыма. Глава государства заявил, что цель Украины – деоккупировать все временно захваченные Россией территории.
Обратите внимание Я не знаю, жив ли Путин, и вообще ли это, – Зеленский о возможности переговоров с Россией
Зеленский говорит, что у России еще есть время вывести войска
Украинский лидер подчеркнул, что для освобождения Крыма украинским военным нужно западное дальнобойное оружие.
Это не намерение. Это наша земля. Наша цель деоккупировать все наши территории. Крым – наша земля. Крым является нашей территорией. Это наше море. И горы наши. Дайте нам тяжелое оружие, мы вернем наше,
– заявил президент.
Кроме того, Зеленский добавил, что у России еще есть возможность выйти со всей территории, которую российские войска, начиная с 2014 года, оккупировали. Президент Украины добавил, что Россия еще может сохранить жизнь своих людей.
США готовы помочь Украине по деоккупации Крыма
- На страницах The New York Times вышла публикация, что США готовы помочь Украине атаковать Крым. Главное сообщение заключается в том, что в администрации Джо Байдена изменили мнение по поводу деоккупации Крыма.
- Администрация президента США начинает признавать, что Украине нужно оружие, чтобы атаковать российских военных в оккупированном Крыму. Поэтому Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине оружие, чтобы наносить удары по полуострову.
- В США угасли опасения относительно применения Россией тактического ядерного оружия. Также в Вашингтоне понимают, что страх России потерять контроль над Крымом может укрепить переговорные позиции Украины.
- В то же время, Байден все еще не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, чтобы атаковать Россию в Крыму.