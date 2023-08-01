Путин умрет, это понятно, – Зеленский о том, возможен ли в Украине сирийский сценарий

Президент Владимир Зеленский сравнил российскую агрессию против Украины и войну в Сирии, к которой тоже причастна Россия. Лидер Украины считает, что Путин не сможет вести против Украины войну так долго, как в Сирии.

Отвечая на вопрос, может ли произойти с Украиной то, что произошло с Сирией, Зеленский сказал, что не может. Он объяснил, что в Украине не может быть сирийского сценария, потому что Владимир Путин не проживет столько лет.

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Путин воюет против Украины с большими темпами

Глава государства пояснил, что "в том темпе, с которым Путин сражается в Украине, он не воевал в Сирии". Зеленский заявил, что в Сирии "другая война", несмотря на страшные страдания и разрушения.

Президент подчеркнул, что он ни в коем случае не умаляет страдания сирийцев, которые теряли своих близких. "Любая война – это страшное горе и страдания. Даже если война идет три дня. Кто-то за эти три дня потерял все", – добавил он.

Поэтому я не сравниваю войны, а сравниваю объем применения полномасштабной агрессии России, которая в Украине и то, что происходит в Сирии,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня против Украины воюет вся армия России. "Костяк этой армии был уничтожен украинской армией и украинским народом на фронте и на улицах", – отметил президент.

При этом Зеленский не считает, что мир так объединился вокруг сирийской трагедии, как вокруг войны в Украине.

И я считаю, что это была ошибка. Это всегда большая ошибка, когда мир считает, что война где-то далеко,

– добавил президент.

Зеленский заявил, что это не он объединил страны вокруг Украины, а каждый человек в нашем государстве на своем месте что-то сделал.

"Что-то очень важное в очень важный момент. Это и желание, и совпадение, и наша абсолютная преданность. Свобода или смерть. Именно так. Это такой выбор", – сказал он.

Зеленский уверен, что Путин не выдержит 10 лет

Глава государства убежден, что Путин не выдержит и через 30 лет его не будет, то есть диктатор умрет.

"Он умрет, это понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та фигура уже. Все их действия на поле боя говорят о том, что Россия на сегодняшний день не способна оккупировать Украину полностью и уничтожить нас", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в России не изменились желания по отношению к Украине, "но глубоко в душе они понимают, что не способны".

По словам Зеленского, в начале полномасштабного вторжения россияне были способны захватить Украину. Теперь же Кремлю нужно время, чтобы накопить силы, снять санкции, получить политическую поддержку.

Также врагу нужно, чтобы Украина молчала. Однако президент заверил, что Украина не будет молчать, а будет действовать. Он уверен, что "поколение этой войны" не даст России стать такой крепкой, какой она была.

. За период с начала конфликта в Сирии в марте 2011 года и до сентября 2021 года оценки количества жертв колебались от 380 000 до более 600 000 человек. Война в Сирии продолжается по сей день.