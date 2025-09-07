Дональд Трамп с начала своей второй каденции настроен положить конец войне в Украине. Впрочем, саму лишь остановку боевых действий нельзя считать миром.

В интервью для ABC News Владимир Зеленский подчеркнул, что Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине. Однако в контексте справедливого и длительного мира этого недостаточно, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о гарантиях безопасности для Украины?

Важно не просто остановить боевые действия, но и исключить повторение агрессии за 6 месяцев, год или два. Для этого и нужны сильные гарантии безопасности от союзников. Прежде всего, они должны базироваться только на украинской армии.

Ранее Владимир Зеленский уже очерчивал свое видение гарантий безопасности для Украины. По мнению политика, они должны состоять из трех блоков. Первый блок охватывает финансирование союзниками украинской армии и обеспечение ее оружием европейского, американского и украинского производства. Второй блок – союз с партнерами, который будет не менее мощным, чем НАТО. Речь идет о готовности союзников принять участие в защите Украины в случае повторного нападения России.

Третий блок предусматривает санкционное давление на агрессора и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

Какие гарантии безопасности союзники готовы предоставить Украине?