Трамп хочет завершить войну, но этого недостаточно, –Зеленский
- Зеленский заявил, что Трамп хочет завершить войну в Украине, но этого недостаточно для справедливого и длительного мира.
- Нужны сильные гарантии безопасности, которые сделают невозможным повторение агрессии.
Дональд Трамп с начала своей второй каденции настроен положить конец войне в Украине. Впрочем, саму лишь остановку боевых действий нельзя считать миром.
В интервью для ABC News Владимир Зеленский подчеркнул, что Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине. Однако в контексте справедливого и длительного мира этого недостаточно, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о гарантиях безопасности для Украины?
Важно не просто остановить боевые действия, но и исключить повторение агрессии за 6 месяцев, год или два. Для этого и нужны сильные гарантии безопасности от союзников. Прежде всего, они должны базироваться только на украинской армии.
Ранее Владимир Зеленский уже очерчивал свое видение гарантий безопасности для Украины. По мнению политика, они должны состоять из трех блоков. Первый блок охватывает финансирование союзниками украинской армии и обеспечение ее оружием европейского, американского и украинского производства. Второй блок – союз с партнерами, который будет не менее мощным, чем НАТО. Речь идет о готовности союзников принять участие в защите Украины в случае повторного нападения России.
Третий блок предусматривает санкционное давление на агрессора и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
Какие гарантии безопасности союзники готовы предоставить Украине?
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы отправить войска в Украину или поддержать их необходимыми средствами.
- Союзники обсуждают возможность введения "бесполетной зоны" над Украиной.
- Реализация плана "коалиции решительных" требует американской помощи в области разведки, наблюдения и спутникового мониторинга, а также логистики.
- Большинство европейцев убеждены, что развертывание войск в Украине возможно только при серьезной поддержке США.