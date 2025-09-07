В інтерв'ю для ABC News Володимир Зеленський підкреслив, що Дональд Трамп хоче завершити війну в Україні. Однак у контексті справедливого і тривалого миру цього недостатньо, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про гарантії безпеки для України?

Важливо не просто зупинити бойові дії, але й унеможливити повторення агресії за 6 місяців, рік чи два. Задля цього і потрібні сильні гарантії безпеки від союзників. Передусім, вони мусять базуватися тільки на українській армії.

Раніше Володимир Зеленський вже окреслював своє бачення гарантій безпеки для України. На думку політика, вони мають складатися з трьох блоків. Перший блок охоплює фінансування союзниками української армії та забезпечення її зброєю європейського, американського та українського виробництва. Другий блок – союз із партнерами, який буде не менш потужнішим за НАТО. Йдеться про готовність союзників взяти участь у захисті України у разі повторного нападу Росії.

Третій блок передбачає санкційний тиск на агресора та використання заморожених російських активів для відновлення України.

Які гарантії безпеки союзники готові надати Україні?