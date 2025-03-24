Зеленский отреагировал на слова Вэнса о том, что он узнает об Украине из "сторис"

Владимир Зеленский в телефонных разговорах с Трампом пытается ему донести критическую важность гарантий безопасности для Украины. Президент рассказал, что объясняет американскому лидеру последствия хрупкого перемирия.

В интервью для TIME глава государства поделился, что во время одного из недавних телефонных разговоров с Трампом обрисовал ему, что произойдет в случае бесконечных нарушений режима огня со стороны России, передает 24 Канал.

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Зеленский обращается к принципам Трампа и Вэнса как государственных деятелей

По словам Зеленского, все города Украины, расположенные вдоль линии фронта, превратятся в "тысячу Берлинов" времен Холодной войны, в "мертвые зоны" Европы. Президент выразил надежду, что Трамп не хочет оставить после себя такое наследие.

Политик рассказал, что в ближайшие недели продолжит доносить эту мысль до Трампа и Венса, апеллируя не к их узким политическим интересам, а к их принципам как государственных деятелей и людей.

Также Зеленский рассказал, что во время одного из их последних телефонных разговоров он даже предложил Джей Ди Вэнсу пересмотреть свое решение не посещать Украину во время войны. "Мы все еще ждем вас", – сказал Зеленский со смехом. Вице-президент не ответил.

Напомним, что во время скандальной встречи в Овальном кабинете Владимир Зеленский поинтересовался у Джей Ди Вэнса, бывал ли он в Украине, знает ли он, что на самом деле там происходит. Американец сказал, что узнает о событиях в нашей стране из "сторис". Украинский лидер тогда не смог скрыть свое раздражение этим циничным ответом.