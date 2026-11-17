17 ноября Силы обороны Украины нанесли удар отечественными ракетами и беспилотниками по мосту через Керченский пролив. Владимир Зеленский назвал это ответом на удары России и объявил о новых операциях.

Об этом президент Украины сообщил в вечернем обращении 17 ноября.

Что сказал Зеленский

Президент Зеленский отметил, что огневое поражение вражеского объекта стало результатом слаженной работы Службы безопасности Украины, Министерства обороны и всех подразделений Сил обороны. Глава государства отдельно отметил бойцов центра специальных операций "Альфа" СБУ, которые принимали участие в реализации плана.

По словам главы государства, Украина неоднократно призывала агрессора прекратить террор против гражданской инфраструктуры, энергосистемы и судоходства. Но Россия каждый раз выбирает дальнейшую эскалацию войны, поэтому украинские силы ответили прямым ударом по логистическому коридору оккупантов.

Мы давно говорили России, что хватит наносить удары по мостам, по городам и селам, по энергетике, по железной дороге, по судам с зерном. Хватит войны. Но каждый раз Россия выбирает новую эскалацию. Поэтому украинские ракеты, украинские дроны снова достигли ключевой российской военной артерии на юге,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для проведения операции военные использовали образцы исключительно украинского вооружения, которые были профинансированы государством и переданы подразделениям. Среди задействованных средств – крылатые ракеты "Нептун", реактивные беспилотники Ан-197, созданные на базе дрона "Лютый", а также аппараты "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", Mich-2000, Ruta, "Паляница", FP-1 и FP-5 "Фламинго".

Президент также заверил, что впереди будут и другие операции в ответ на российское вторжение.

В частности, он заслушал доклад руководителя СБУ Александра Поклада. Они обсудили боевые операции Службы, которые готовятся сейчас, и определили приоритетные.

Напомним, что после взрывов пролет вместе с металлической аркой упал на дно Керченского пролива. Таким образом, автомобильная часть полностью вышла из строя. А железнодорожная ветка хоть и стоит, но у нее тоже повреждена арка.

Между тем в России заявили, чтовзрыв моста – это "теракт", а также уверяют, что объект восстановят в еще лучшем виде.