Украина может ежегодно производить 4 миллиона дронов, – Зеленский

Украина способна производить 4 миллиона дронов каждый год. Сейчас уже законтрактовано 1,5 миллиона беспилотников.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам второго Международного форума оборонных индустрий.

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Какова ситуация в Украине с производством дронов

Украинский лидер отметил, что общее количество дронов, которое сейчас в Украине способны производить ежегодно, – 4 миллиона. Кроме этого, по словам Зеленского, уже более чем 1,5 миллиона дронов законтрактовано.

Президент также отметил, что украинские военные уже применяют новый класс отечественного оружия – дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Кроме того, наши защитники из ВСУ используют и другие дальнобойные летательные аппараты и морские дроны.

Глава государства подтвердил, что новая украинская баллистическая ракета успешно завершила летные испытания. В то же время Украина продолжает пополнять свой военный арсенал ракетным комплексом "Нептун" и сейчас производит не менее 15 самоходных артиллерийских установок "Богдана" ежемесячно.

К слову, во время заседания правительства 1 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина до конца 2024 года произведет 1,5 миллиона дронов. Более того, Кабмин также будет сертифицировать школы операторов дронов.