Зеленский заинтриговал тайным соглашением с Ближним Востоком

Президент Украины кратко отметил, что с странами Ближнего Востока достигнуты договоренности по поводу баллистических ракет. Подробности соглашения он не раскрыл до урегулирования боевых действий в регионе.

Такие заявления прозвучали из уст Владимира Зеленского во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".

Что известно о договоренности с Ближним Востоком?

Зеленский сообщил, что у Украины есть договоренность со странами Ближнего Востока о поставках ракет для систем ПВО.

По его словам, ее реализация зависит от завершения войны в регионе.

В то же время президент подчеркнул, что прежде всего желает мира ближневосточным государствам, хотя прекращение конфликта также может способствовать укреплению украинской противоракетной обороны.

Стоит отметить, что вопрос противоракетной обороны сейчас стоит довольно остро для Украины. Россияне делают ставку именно на баллистические ракеты, учитывая, что украинские силы ПВО не располагают достаточными ресурсами для их перехвата.

Так, активизировались переговоры о поставках новых партий ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, прежде всего из США.

Кроме того, Вашингтон уже начал процесс выдачи лицензий Украине на собственное производство баллистических ракет. По данным Kyiv Independent, эти процедуры проходят даже быстрее, чем ожидалось.

В этом контексте следует также напомнить, почему страны Персидского залива инвестируют в украинский оборонно-промышленный комплекс, а также могут способствовать обеспечению Украины современными системами ПВО и ракетами, которых сейчас не хватает.

Предыдущие известные и важные договоренности Украины со странами Ближнего Востока касаются сотрудничества в оборонной сфере, в частности в рамках формата Drone Deal, который предусматривает совместное производство и поставку беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Еще в апреле Украина заключила 10-летние соглашения с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром, в рамках которых делится технологиями создания дронов-перехватчиков.