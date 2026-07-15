Такі заяви прозвучали з уст Володимира Зеленського під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

Що відомо про домовленість із Близьким Сходом?

Зеленський повідомив, що Україна має домовленість із країнами Близького Сходу щодо ракет для систем ППО.

За його словами, її реалізація залежить від завершення війни в регіоні.

Водночас президент наголосив, що насамперед бажає миру близькосхідним державам, хоча припинення конфлікту також може сприяти посиленню української протибалістичної оборони.

Варто зауважити, що питання антибалістичної оборони наразі стоїть доволі гостро для України. Росіяни роблять ставку саме на балістичні ракети, зважаючи на те, що українські сили ППО не мають достатньо ресурсів для їхнього перехоплення.

Так, активізувалися перемовини щодо постачання нових партій ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, передусім від США.

Окрім того, Вашингтон уже розпочав процес надання ліцензій Україні на власне виробництво балістичних ракет. За даними Kyiv Independent, ці процедури проходять навіть швидше, ніж очікувалося.

У цьому аспекті слід також нагадати, що країни Перської затоки інвестують в український оборонно-промисловий комплекс, а також можуть сприяти забезпеченню України сучасними системами ППО та ракетами, яких нині бракує.

Попередні відомі й важливі домовленості України з країнами Близького Сходу стосуються співпраці в оборонній сфері, зокрема в межах формату Drone Deal, який передбачає спільне виробництво та постачання безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.

Ще у квітні Україна уклала 10-річні угоди із Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром, у межах яких ділиться технологіями створення дронів-перехоплювачів.