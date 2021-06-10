Зеленский запугивает депутатов роспуском Рады: есть несколько причин, почему этого не произойдет

Жизнь украинского парламента похожа на настоящий сериал. Владимир Зеленский периодически запугивает 9 созыв Рады роспуском. Впрочем, уже 2 года 5 фракций сидят в зале под куполом.

Президентское монобольшинство "Слуга народа" задает темп в Раде. Если же нардепы не слушаются, как это было во время конституционного кризиса, президент Зеленский напоминает о том, что может легко с ними попрощаться

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"Если мы пойдем вопреки, то мы будем выходить из тупика даже таким путем", – сказал президент.

Отношения между президентом и парламентом обостряются с каждым важным законопроектом. Страсти по "антиколомойскому" закону длились несколько месяцев, то же постигло и введение рынка земли. Не могли прийти к согласию и по кадровым назначениям в правительстве.

Почему Раду сейчас не распустят

Политолог Владимир Фесенко пояснил, что существует 3 причины для роспуска Рады:

невозможность создания новой коалиции;

невозможность формирования нового кадрового состава правительства;

Верховная Рада в течение месяца не может работать в пленарном режиме.

Ни одного из этих пунктов пока нет.

Чтобы обезопасить себя, президент заговорил о референдуме, чтобы заручиться поддержкой общественности. Принять законопроект народ не может, а вот поддержать – пожалуйста.

. Вопрос об олигархах могут вынести на референдум в том случае, если Рада не поддержит законопроект. Об этом заявил Зеленский в июне.

Зеленский может поставить вопрос ребром: если Верховная Рада не поддерживает, то о какой конституционности может говориться,

– отметил Фесенко.

Зеленскому досрочные выборы не на руку

Специалисты назвали вопрос о роспуске Рады исключительно "страшилкой" Зеленского, ведь сейчас ему это не на руку. И у президента есть другие инструменты воздействия на монобольшинство.

У него есть и силовые ведомства в руках, и прямой мандат от общества, и СНБО,

– заверил политолог Олег Саакян.

Найти компромат на особо несокрушимых парламентариев своей фракции также возможно, ведь даже внутри монобольшинства никто не открещивается от существования "договорняков", как в каждой парламентской политсиле.

Новые причины для разговора о роспуске

Новым поводом для вспышки темы роспуска стали правки нардепов от "Слуги народа". Те буквально перечеркнули законопроект о е-декларировании и наказание за незаконное обогащение.

Перепиши имущество на родственников, или же вообще забудь о декларации – все равно не сядешь за решетку. Президент такие исправления не оценил.

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Законопроект об олигархах будет "горячим"

Политолог Николай Давидюк сказал, когда в парламенте станет действительно горячо.

Если депутаты не проголосуют за законопроект о деолигархизации, то президент обещал их распустить,

– рассказал Давидюк.

За этот законопроект Рада возьмется уже в июне. Существует вероятность того, что его могут не проголосовать.

"Представители олигархов есть во всех фракциях, с этим не надо спорить. Если вам кто-то говорит, что это не так – они врут. На нашу фракцию также влияют, как и на все другие", – сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия .

Политики уже ожидают, что этот законопроект будет очень тяжелым.

Не думаю, что это будут какие-то деструктивные движения в парламенте, но будут пытаться заблокировать всеми доступными способами: процедурно, не процедурно, выбивать голоса, покупать голоса,

– спрогнозировал Арахамия.