Оборона и наступление: Зеленский заслушал доклады Залужного, ГУР и СВР о планах России

Президент провел селекторное совещание. В частности, заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ о ситуации на фронте. Разведка сообщила о планах врага.

ГУР и СВР довели до сведения данные, полученные из страны-агрессора. Об этом информирует 24 Канал.

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"Понимаем ближайшие планы врага"

Глава государства отметил, что заслушал доклад Залужного о ситуации на фронте. В частности, напряженных оборонительных и наступательных операциях.

Кроме того, минобороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а еще о календаре поставок на близкую и среднюю перспективу. Минстратпром – о собственном производстве. Ликвидируем бюрократические барьеры, добавил президент.

Разведки, ГУР и СВР, довели до сведения данные, полученные из России. Понимаем ближайшие планы врага. Глава СБУ Малюк отчитался о борьбе с предателями в Украине,

– отметил Зеленский.

Добавил, что министр внутренних дел Клименко и заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба рассказали о российских обстрелах гражданских объектов, действиях по ликвидации последствий и помощи людям.

Также готовим к выполнению некоторые решения Ставки ВГК по продлению "зернового коридора",

– подчеркнул глава государства.

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Президент анонсировал новые встречи с партнерами

Накануне в вечернем обращении к украинцам Владимир Зеленский отметил, что идет подготовка для усиления нашего государства.

"Будет новая коммуникация с партнерами – ради оборонных пакетов для Украины. Добавим еще большее содержание международным мероприятиям августа – сентября, которые уже запланированы. Это и Крымская платформа, и Саммит первых леди и джентльменов, и наше участие в Генассамблее ООН", – подчеркнул президент.

Кроме того, отметил, что власть продолжит внутреннюю очищение Украины от тех, кто ослабляет ее своими злоупотреблениями.