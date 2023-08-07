ГУР і СЗР довели до відома дані, отримані з країни-агресора. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також "Ще один крок до миру": у Зеленського підбили підсумки саміту в Саудівській Аравії

"Розуміємо найближчі плани ворога"

Глава держави зазначив, що заслухав доповідь Залужного про ситуацію на фронті. Зокрема, напружені оборонні та наступальні операції.

Окрім того, міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а ще про календар постачання на близьку й середню перспективу. Мінстратпром – про власне виробництво. Ліквідовуємо бюрократичні бар'єри, додав президент.

Розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії. Розуміємо найближчі плани ворога. Голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні,

– зазначив Зеленський.

Додав, що міністр внутрішніх справ Клименко та заступник керівника ОП Олексій Кулеба розповіли про російські обстріли цивільних об'єктів, дії з ліквідації наслідків та допомоги людям.

Також готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження "зернового коридору",

– підкреслив глава держави.

Варте уваги Допомагають зняти SCALP з окупантів: що відомо про ракети, які Україні передала Франція

Президент анонсував нові зустрічі з партнерами

Напередодні у вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський зазначив, що триває підготовка для посилення нашої держави.

"Буде нова комунікація з партнерами – заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня – вересня, які вже заплановані. Це й Кримська платформа, і Саміт перших леді і джентльменів, і наша участь у Генасамблеї ООН", – наголосив президент.

Окрім того, зауважив, що влада продовжить внутрішнє очищення України від тих, хто послаблює її своїми зловживаннями.