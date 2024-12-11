Зеленский жестко проехался по Орбану за его разговор с Путиным

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. На это резко отреагировал украинский президент, раскритиковав подобные обсуждения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Украинский лидер высмеял венгерского премьера, саркастически предложив ему разговор с бывшим диктатором Сирии Башаром Асадом.

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Что сказал Зеленский об Орбане

По мнению главы государства, для достижения реального мира и гарантированной безопасности для Украины необходима решимость Соединенных Штатов и Европы, а также настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций.

Не надо играть на собственный имидж путем единства – нужно заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда приносит успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины,

– заявил Зеленский.

Также украинский лидер выразил благодарность новоизбранному президенту США Дональду Трампу и другим европейским лидерам, ведущим совместную работу с Украиной, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира на территории нашего государства.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции", – подчеркнул он.

К слову, после разговора с диктатором венгерский премьер в соцсети Х заявил о "самых опасных неделях российско-украинской войны". По его словам, Будапешт якобы предпринимает все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров.