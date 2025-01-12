Выбрал Москву: Зеленский резко ответил Фицо и вспомнил о роскошном отеле

Роберт Фицо продолжает жаловаться, что ему не дают российский газ. А украинского президента при этом назвал нищим. Владимир Зеленский отреагировал на заявления со стороны Словакии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в соцсети Х. Украинский президент не забыл упомянуть о том, что Фицо угрожал Украине из роскошного отеля во Вьетнаме.

Смотрите также Несмотря на остановку транзита, Россия будет поставлять газ в Словакию: Фицо раскрыл детали

Зеленский резко высказался о Фицо

Он подчеркнул: Фицо надеялся, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно. Но, конечно, жестоко ошибся.

Мы предлагали свою помощь народу Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но сам Фицо напыщенно отказался. Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого,

– сказал украинский лидер.

Фицо пытается переложить ответственность за свои ошибки на других. Но его ставка с самого начала была проигрышной. Словацкий премьер "сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл".

Зеленский жестко высмеял Фицо: "Хорошо, что премьер-министр Словакии Фицо все же уже вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме и находится в Братиславе. Видимо, для него лично это непросто – вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же собственные ошибки".

Президент Украины надеется, что проблемы из-за прекращения транзита газа можно преодолеть. Для этого нужны дальнейшая диверсификация источников поставок энергоресурсов в Европу, сотрудничество с Еврокомиссией, а также реализация политики Трампа по увеличению поставок американского газа в Европу.