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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Зеленский хочет добавить динамики, – эксперт о задержании Гладковского

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      Политический эксперт Тарас Семенюк считает, что в задержании бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского нет политических мотивов.

      Об этом он сказал в эфире 24 канала и пояснил: "Политики здесь нет – Гладковский не относится к политической партии. Некоторые эксперты пишут, что это политическое преследование "Европейской солидарности". Абсолютно этого нет, а пятый президент даже об этом не намекает".

      Коротко о главном: Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно

      "Мы должны дождаться решения суда и тогда мы будем понимать, какой уровень наказания получит Гладковский. Если посмотреть с реальной точки зрения, то Зеленский пытается добавить динамики резонансным делам", – отметил эксперт.

      По его словам, новая команда также хочет продемонстрировать скорость посадок, ведь именно об этом они говорили во время избирательной кампании.

      Это то, что было еще написано на билбордах "Весна придет – начнем сажать". Весна прошла, но мы понимаем, что когда победил президент, он не мог гарантировать мгновенных посадок, потому что есть такая вещь как процессуальная процедура. То есть процедура ведения дела и суд, стороны представляют доказательства, опровергающие их. Это абсолютно классическая схема,
      – рассказал Семенюк.

      Он также добавил: "Сейчас Петр Порошенко упоминает о "хлебе и зрелищах", но это уже не новая история сегодня. По его каденции тоже было много "хлеба и зрелищ", а особенно "зрелищ". Было много громких задержаний, к примеру, Шокина, Мосийчука. И чем это закончилось? Мы знаем, что господин Мосийчук и дальше был депутатом".

      Смотрите видео полного интервью с Тарасом Семенюком:

      Что известно о задержании Гладковского?
      17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Гладковский пытался вылететь из Украины, однако работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили.

      В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался бежать из Украины, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Бывший чиновник даже объявил голодовку в знак протеста.

      18 октября детективы НАБУ объявили Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях: злоупотреблении властью и декларировании недостоверной информации. О схеме, которую обнаружили следователи - читайте здесь. Она, кстати, связана именно с компанией "Богдан Моторс". Мера пресечения Гладковскому будут выбирать в Антикоррупционном суде 19 октября.

      В каких делах фигурирует Олег Гладковский:

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Олег Гладковский Владимир Зеленский Арест Коррупция Судьи СНБО
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