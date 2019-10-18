Зеленський хоче додати динаміки, – експерт про затримання Гладковського

Політичний експерт Тарас Семенюк вважає, що в затриманні колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського немає політичних мотивів.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу та пояснив: "Політики тут немає – Гладковський не належить до політичної партії. Деякі експерти пишуть, що це політичне переслідування "Європейської солідарності". Абсолютно цього немає, а п’ятий президент навіть про це не натякає".

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"Ми маємо дочекатися рішення суду і тоді ми будемо розуміти, який рівень покарання отримає Гладковський. Якщо подивиться з реального погляду, то Зеленський намагається додати динаміки резонансним справам", – зазначив експерт.

За його словами, нова команда також хоче продемонструвати швидкість посадок, адже саме про це вони говорили під час виборчої кампанії.

Це те, що було ще написано на білбордах "Весна прийде – почнемо саджати". Весна пройшла, але ми розуміємо, що коли переміг президент, він не міг гарантувати миттєвих посадок, тому що є така річ як процесуальна процедура. Тобто є процедура ведення справи в суді, сторони представляють докази, спростовують їх. Це абсолютно класична схема,

– розповів Семенюк.

Він також додав: "Нині Петро Порошенко згадує про "хліба та видовища", але це вже не нова історія сьогодні. За його каденції теж було багато "хліба та видовищ", а особливо "видовищ". Було багато гучних затримань, до прикладу, Шокіна, Мосійчука. І чим це закінчилось? Ми знаємо, що пан Мосійчук й далі був депутатом".

Дивіться відео повного інтерв'ю з Тарасом Семенюком:

Що відомо про затримання Гладковського?17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в одному із ресторанів на Бориспільській трасі. Гладковський намагався вилетіти з України, проте працівники аеропорту "Бориспіль" його не випустили.



У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти з України, а повинен був вилетіти до Брюсселя на відкриття виставки Bus world 2019. Колишній посадовець навіть оголосив голодування на знак протесту.



18 жовтня детективи НАБУ оголосили Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах: зловживання владою та декларування недостовірної інформації. Про схему, яку виявили слідчі – читайте тут. Вона, до речі, пов'язана саме з компанією "Богдан Моторс". Запобіжний захід Гладковському обиратимуть у Антикорупційному суді 19 жовтня.

У яких справах фігурує Олег Гладкоський: