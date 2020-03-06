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      Зеленский назвал вероятные даты следующего обмена пленными и нормандской встречи

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      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий обмен пленными может состояться в марте, а в конце апреля планируют провести встречу в нормандском формате.

      Об этом он сказал во время общения с прессой и местными жителями в рамках рабочей поездки в Полтавскую область, пишет Интерфакс.

      Важно Это как операция на сердце Украины – Кулеба о подготовке обмена всех на всех

      Мы работаем над тем, чтобы обмен состоялся в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча (нормандская – 24 канал) в конце апреля. Думаю, что все это произойдет, мы над этим серьезно работаем,
      – отметил президент.

      Также он напомнил, что 11 марта в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. К слову, во время заседания Трехсторонней контактной группы в 2019 году удалось:

      • вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе;
      • уменьшить применение артиллерии, минометов, танков;
      • стороны договорились о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского;
      • восстановлен мост у КПВВ Станица Луганская;
      • начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО;
      • обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения.

      Что известно о новом обмене пленными: главное

      • Председатель Офиса Президента Андрей Ермак 1 марта в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента России Дмитрием Козаком. Российский представитель заявил о намерении РФ уже в марте осуществить новый обмен пленными.
      • Ранее Вадим Пристайко заявил, что новый обмен пленными может произойти еще до следующей встречи в Нормандской формате, то есть в апреле.
      • В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что составляет большой список людей, которых готовят на обмен с боевиками. Тогда он подчеркнул, что большинство из списка – крымские татары.
      • 5 марта Зеленский заявил, что украинская сторона в ТКГ передала список из более чем 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.
      • 23 января Зеленский сообщал, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, находящихся в России и на временно оккупированной территории.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Война Нормандский формат Андрей Ермак Крымские татары Обмен пленными
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