Зеленский назвал вероятные даты следующего обмена пленными и нормандской встречи
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий обмен пленными может состояться в марте, а в конце апреля планируют провести встречу в нормандском формате.
Об этом он сказал во время общения с прессой и местными жителями в рамках рабочей поездки в Полтавскую область, пишет Интерфакс.
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Мы работаем над тем, чтобы обмен состоялся в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча (нормандская – 24 канал) в конце апреля. Думаю, что все это произойдет, мы над этим серьезно работаем,
– отметил президент.
Также он напомнил, что 11 марта в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. К слову, во время заседания Трехсторонней контактной группы в 2019 году удалось:
- вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе;
- уменьшить применение артиллерии, минометов, танков;
- стороны договорились о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского;
- восстановлен мост у КПВВ Станица Луганская;
- начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО;
- обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения.
Что известно о новом обмене пленными: главное
- Председатель Офиса Президента Андрей Ермак 1 марта в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента России Дмитрием Козаком. Российский представитель заявил о намерении РФ уже в марте осуществить новый обмен пленными.
- Ранее Вадим Пристайко заявил, что новый обмен пленными может произойти еще до следующей встречи в Нормандской формате, то есть в апреле.
- В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что составляет большой список людей, которых готовят на обмен с боевиками. Тогда он подчеркнул, что большинство из списка – крымские татары.
- 5 марта Зеленский заявил, что украинская сторона в ТКГ передала список из более чем 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.
- 23 января Зеленский сообщал, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, находящихся в России и на временно оккупированной территории.