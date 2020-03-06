Зеленский назвал вероятные даты следующего обмена пленными и нормандской встречи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий обмен пленными может состояться в марте, а в конце апреля планируют провести встречу в нормандском формате.

Об этом он сказал во время общения с прессой и местными жителями в рамках рабочей поездки в Полтавскую область, пишет Интерфакс.

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Мы работаем над тем, чтобы обмен состоялся в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча (нормандская – 24 канал) в конце апреля. Думаю, что все это произойдет, мы над этим серьезно работаем,

– отметил президент.

Также он напомнил, что 11 марта в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. К слову, во время заседания Трехсторонней контактной группы в 2019 году удалось:

вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе;

уменьшить применение артиллерии, минометов, танков;

стороны договорились о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского;

восстановлен мост у КПВВ Станица Луганская;

начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО;

обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения.

Что известно о новом обмене пленными: главное