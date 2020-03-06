Зеленський назвав ймовірні дати наступного обміну полоненими та нормандської зустрічі

Про це він сказав під час спілкування з пресою та місцевими жителями у межах робочої поїздки на Полтавщину, пише Інтерфакс.

Важливо Це як операція на серці України, – Кулеба про підготовку обміну всіх на всіх

Ми працюємо над тим, щоб обмін відбувся у березні. Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч (нормандська – 24 канал) у кінці квітня. Думаю, що все це відбудеться, ми над цим серйозно працюємо,

– зазначив президент.

Також він нагадав, що 11 березня у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. До слова, під час засідання Тристоронньої контактної групи у 2019 році вдалося:

вдвічі зменшити кількість обстрілів на Донбасі;

зменшити застосування артилерії, мінометів, танків;

сторони домовились про розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого, Петрівського;

відновлено міст біля КПВВ Станиця Луганська;

розпочато обговорення питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО;

забезпечується робота інфраструктури життєдіяльності Донбасу, якої потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення.

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