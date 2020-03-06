Зеленський назвав ймовірні дати наступного обміну полоненими та нормандської зустрічі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний обмін полоненими може відбутися у березні. Наприкінці квітня планують провести зустріч у нормандському форматі.
Про це він сказав під час спілкування з пресою та місцевими жителями у межах робочої поїздки на Полтавщину, пише Інтерфакс.
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Ми працюємо над тим, щоб обмін відбувся у березні. Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч (нормандська – 24 канал) у кінці квітня. Думаю, що все це відбудеться, ми над цим серйозно працюємо,
– зазначив президент.
Також він нагадав, що 11 березня у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. До слова, під час засідання Тристоронньої контактної групи у 2019 році вдалося:
- вдвічі зменшити кількість обстрілів на Донбасі;
- зменшити застосування артилерії, мінометів, танків;
- сторони домовились про розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого, Петрівського;
- відновлено міст біля КПВВ Станиця Луганська;
- розпочато обговорення питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО;
- забезпечується робота інфраструктури життєдіяльності Донбасу, якої потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення.
Що відомо про новий обмін полоненими: головне
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак 1 березня у Мінську зустрівся із заступником керівника Адміністрації Президента Росії Дмитром Козаком. Російський представник заявив про намір РФ вже у березні здійснити новий обмін полоненими.
- Раніше Вадим Пристайко заявляв, що новий обмін полоненими може статися ще до наступної зустрічі у Нормандському форматі, тобто у квітні.
- На початку лютого Володимир Зеленський заявив, що складає великий список людей, яких готують на обмін із бойовиками. Тоді він підкреслив, що більшість зі списку – кримські татари.
- 5 березня Зеленський заявив, що українська сторона у ТКГ передала список із понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб.
- 23 січня Зеленський повідомляв, що Україна веде переговори й готує два списки на звільнення українців, утримуваних в Росії та на тимчасово окупованій території.
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