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      Зеленський назвав ймовірні дати наступного обміну полоненими та нормандської зустрічі

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський про обмін полоненими / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний обмін полоненими може відбутися у березні. Наприкінці квітня планують провести зустріч у нормандському форматі.

      Про це він сказав під час спілкування з пресою та місцевими жителями у межах робочої поїздки на Полтавщину, пише Інтерфакс.

      Важливо Це як операція на серці України, – Кулеба про підготовку обміну всіх на всіх

      Ми працюємо над тим, щоб обмін відбувся у березні. Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч (нормандська – 24 канал) у кінці квітня. Думаю, що все це відбудеться, ми над цим серйозно працюємо,
      – зазначив президент.

      Також він нагадав, що 11 березня у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. До слова, під час засідання Тристоронньої контактної групи у 2019 році вдалося:

      • вдвічі зменшити кількість обстрілів на Донбасі;
      • зменшити застосування артилерії, мінометів, танків;
      • сторони домовились про розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого, Петрівського;
      • відновлено міст біля КПВВ Станиця Луганська;
      • розпочато обговорення питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО;
      • забезпечується робота інфраструктури життєдіяльності Донбасу, якої потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення.

      Що відомо про новий обмін полоненими: головне

      • Голова Офісу Президента Андрій Єрмак 1 березня у Мінську зустрівся із заступником керівника Адміністрації Президента Росії Дмитром Козаком. Російський представник заявив про намір РФ вже у березні здійснити новий обмін полоненими.
      • Раніше Вадим Пристайко заявляв, що новий обмін полоненими може статися ще до наступної зустрічі у Нормандському форматі, тобто у квітні.
      • На початку лютого Володимир Зеленський заявив, що складає великий список людей, яких готують на обмін із бойовиками. Тоді він підкреслив, що більшість зі списку – кримські татари.
      • 5 березня Зеленський заявив, що українська сторона у ТКГ передала список із понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб.
      • 23 січня Зеленський повідомляв, що Україна веде переговори й готує два списки на звільнення українців, утримуваних в Росії та на тимчасово окупованій території.
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна Нормандський формат Андрій Єрмак Кримські татари Обмін полоненими
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