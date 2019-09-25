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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

      Зеленский оказался в крайне сложной ситуации, – политтехнолог о скандале в США

      119 Читати новину українською
      Борис Тизенгаузен
      Борис Тизенгаузен / facebook.com/boris.tisenhausen

      Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации в связи со скандалом в США из-за его разговора с Дональдом Трампом. Президенту Украины пришлось выбирать, как отвечать в данной ситуации, ведь в его руках была возможность уничтожить президента США.

      Об этом в прямом эфире 24 канала отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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      По его словам, влияние этой ситуации на Украину будет зависеть от того, как технологи, которые есть вокруг Зеленского как его советники, разыграют эту ситуацию.

      По большому счету, Зеленский прилетел в США, держа в руках, как говорится, яйцо с иглой со смертью Дональда Трампа. То есть если бы он с трибуны заявил: так Дональд Трамп на меня давил – все, это было бы официальным подтверждением. Так он конечно бы рассорился окончательно с главой государства номер один в мире. В его руках была такая возможность,
      – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

      "Или же как он сказал сейчас, мол, никто на меня не давит, на меня может давить только мой шестилетний сын – и вообще-то вышел из этой ситуации. Поэтому Трамп так улыбается на общем фото, он доволен и счастлив", – сказал политтехнолог.

      Так парадоксально получилось, что Зеленский прилетел в США, имея рычаги влияния на самого Дональда Трампа,
      – подчеркнул Тизенгаузен.

      Читайте также: Давления не было, – эксперт о стенограмме разговора Трампа и Зеленского

      Что известно о скандале в США
      Конгресс США инициировал расследование в отношении Трампа, итогом которого может быть импичмент президенту США. А все – из-за разговора Трампа и Зеленского, в котором глава Белого дома потребовал начать расследование против Байдена – своего конкурента на выборах.

      Антикоррупционное расследование касается дела газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – прямой конкурент Трампа на выборах. С 2014 года Гантер Байден был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии времен Януковича – Николая Злочевского. Экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа.

      Стенограмма разговора американского и украинского президента была опубликована и удостоверяет, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости США Дональд Трамп Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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