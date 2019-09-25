Зеленский оказался в крайне сложной ситуации, – политтехнолог о скандале в США

Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации в связи со скандалом в США из-за его разговора с Дональдом Трампом. Президенту Украины пришлось выбирать, как отвечать в данной ситуации, ведь в его руках была возможность уничтожить президента США.

Об этом в прямом эфире 24 канала отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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По его словам, влияние этой ситуации на Украину будет зависеть от того, как технологи, которые есть вокруг Зеленского как его советники, разыграют эту ситуацию.

По большому счету, Зеленский прилетел в США, держа в руках, как говорится, яйцо с иглой со смертью Дональда Трампа. То есть если бы он с трибуны заявил: так Дональд Трамп на меня давил – все, это было бы официальным подтверждением. Так он конечно бы рассорился окончательно с главой государства номер один в мире. В его руках была такая возможность,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

"Или же как он сказал сейчас, мол, никто на меня не давит, на меня может давить только мой шестилетний сын – и вообще-то вышел из этой ситуации. Поэтому Трамп так улыбается на общем фото, он доволен и счастлив", – сказал политтехнолог.

Yesterday, @ZelenskyyUA & Mrs Zelenska spoke to @RealDonaldTrump & @FLOTUS at the Official Reception hosted by the US President & First Lady. Today the Presidents have a bilateral meeting! pic.twitter.com/KxMbhVEdUT — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 25, 2019

Так парадоксально получилось, что Зеленский прилетел в США, имея рычаги влияния на самого Дональда Трампа,

– подчеркнул Тизенгаузен.

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Что известно о скандале в США

Конгресс США инициировал расследование в отношении Трампа, итогом которого может быть импичмент президенту США. А все – из-за разговора Трампа и Зеленского, в котором глава Белого дома потребовал начать расследование против Байдена – своего конкурента на выборах.



Антикоррупционное расследование касается дела газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – прямой конкурент Трампа на выборах. С 2014 года Гантер Байден был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии времен Януковича – Николая Злочевского. Экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа.



Стенограмма разговора американского и украинского президента была опубликована и удостоверяет, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.