Зеленський опинився у вкрай складній ситуації, – політтехнолог про скандал у США

Володимир Зеленський опинився у складній ситуації у зв'язку зі скандалом у США через його розмову з Дональдом Трампом. Президенту України довелося обирати, як відповідати в цій ситуації, адже в його руках була можливість знищити президента США.

Про це в прямому ефірі 24 каналу зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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За його словами, вплив цієї ситуації на Україну залежатиме від того, як технологи, які є навколо Зеленського як його радники, розіграють цю ситуацію.

За великим рахунком, Зеленський прилетів у США, тримаючи в руках, як то кажуть, яйце з голкою зі смертю Дональда Трампа. Тобто якби він з трибуни заявив: так Дональд Трамп на мене тиснув – все, це було б офіційним підтвердженням. Так він звісно би розсварився кінцево з главою держави номер один у світі. В його руках була така можливість,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

"Або ж як він сказав зараз, мовляв, ніхто на мене не тисне, на мене може давити тільки мій шестирічний син – і взагалі-то вийшов із цієї ситуації. Тому Трамп так усміхається на загальному фото, він задоволений і щасливий", – сказав політтехнолог.

Так парадоксально вийшло, що Зеленський прилетів в США, маючи важелі впливу на самого Дональда Трампа,

– підкреслив Тизенгаузен.

Що відомо про скандал у СШАКонгрес США ініціював розслідування щодо Трампа, підсумком якого може бути імпічмент президенту США. А все – через розмову Трампа і Зеленського, в якій глава Білого дому вимагав почати розслідування проти Байдена – свого конкурента на виборах.



Антикорупційне розслідування стосується справи газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – прямий конкурент Трампа на виборах. З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На екс-чиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу.



Стенограма розмови американського і українського президента була опублікована і засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.