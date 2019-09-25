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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      Зеленський опинився у вкрай складній ситуації, – політтехнолог про скандал у США

      162 Читать новость на русском
      Борис Тизенгаузен
      Борис Тизенгаузен / facebook.com/boris.tisenhausen

      Володимир Зеленський опинився у складній ситуації у зв'язку зі скандалом у США через його розмову з Дональдом Трампом. Президенту України довелося обирати, як відповідати в цій ситуації, адже в його руках була можливість знищити президента США.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен. 

      Читайте також: Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською

      За його словами, вплив цієї ситуації на Україну залежатиме від того, як технологи, які є навколо Зеленського як його радники, розіграють цю ситуацію.

      За великим рахунком, Зеленський прилетів у США, тримаючи в руках, як то кажуть, яйце з голкою зі смертю Дональда Трампа. Тобто якби він з трибуни заявив: так Дональд Трамп на мене тиснув – все, це було б офіційним підтвердженням. Так він звісно би розсварився кінцево з главою держави номер один у світі. В його руках була така можливість,
      – наголосив Борис Тизенгаузен.

      "Або ж як він сказав зараз, мовляв, ніхто на мене не тисне, на мене може давити тільки мій шестирічний син – і взагалі-то вийшов із цієї ситуації. Тому Трамп так усміхається на загальному фото, він задоволений і щасливий", – сказав політтехнолог.

      Так парадоксально вийшло, що Зеленський прилетів в США, маючи важелі впливу на самого Дональда Трампа,
      – підкреслив Тизенгаузен.

      Що відомо про скандал у СШАКонгрес США ініціював розслідування щодо Трампа, підсумком якого може бути імпічмент президенту США. А все – через розмову Трампа і Зеленського, в якій глава Білого дому вимагав почати розслідування проти Байдена – свого конкурента на виборах.

      Антикорупційне розслідування стосується справи газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – прямий конкурент Трампа на виборах. З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На екс-чиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу.

      Стенограма розмови американського і українського президента була опублікована і засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

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      Теги: Новини України Новини США Новини політики Володимир Зеленський Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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