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      Тиску не було, – експерт про стенограму розмови Трампа та Зеленського

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      Борис Тизенгаузен
      Борис Тизенгаузен / Соцмережі

      Судячи зі стенограми розмови українського та американського президентів, через яку в США розгорівся скандал, ніякого тиску на Володимира Зеленського не було. Ба більше, вся ця історія – на руку Дональду Трампу і, фактично, дає йому шанси втриматись у кріслі глави держави ще один термін.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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      Він наголосив, що стенограму розмови президентів опублікували вже після того, як спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Трампа. Тобто тепер для цього немає жодних підстав. 

      Скандальна розмова – деталі та можливі наслідки:Про факт розмови дізнався американський розвідник – вона одразу ж отримала величезний розголос серед американських політиків та у ЗМІ. Зокрема, демократи продовжують стверджувати, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, заплановані на 2020 рік. Трамп, за їхніми словами, домагається відкриття справи щодо сина Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Конгрес США ініціював розслідування дій президента Трампа, підсумком якого може стати рішення про імпічмент. Стенограма розмови американського і українського президента була опублікована і засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

      Тизенгаузен зазначив, що Трамп дослівно говорив наступне: "Ходять чутки, що Байден виходить сухим із води. Враховуючи справу Burisma, ви там подивіться, пане Зеленський, можливо, все насправді не так безхмарно".

      Тобто він просив про дружню послугу. Він не казав терміново відкрити справу чи надавити на Байдена. Незалежно від того, яке рішення прийме український суд, ця історія про Burisma вже зараз спалює Байдена як кандидата у президента США,
      – переконаний експерт.

      "Те, що його син замішаний в цій історії. Те, що він отримував серйозні й, за українськими мірками, нечувані гонорари, перебуваючи у правлінні компанії", – додав Тизенгаузен. 

      Важливо! Компанія Burisma – найбільша газовидобувна група в Україні. Членом її ради директорів був Гантер Байден – син ексвіцепрезидента США і ймовірного конкурента Трампа на виборах-2020 Джо Байдена.

      Політтехнолог звернув увагу на те, що Байден фактично втрачає свій внутрішній рейтинг. Відрив від його найближчого конкурента від демократів у внутрішніх праймеріз скорочується. Тому не факт, що саме він буде конкурентом Трампа на майбувиборах.

      Що таке праймеріз?Тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст "праймеріз" полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах.

      Крім цього, експерт зауважив, що Володимир Зеленський навчився дипломатично відповідати – начебто по суті, але й ні про що.

      Він не сказав: "Добре, моя людина розгляне, ми цього Байдена швидко закриємо і так далі",
      – наголосив Тизенгаузен.

      "Зрозуміло, що генпрокурор – людина Зеленського, бо він має більшість у Раді, яка його призначає. Що він розгляне це діло – теж зрозуміло, воно перебуває в ГПУ. Його не можна сховати в сейф, спалити, тощо", – підсумував він.

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      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською
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      Теги: Новини України Новини США Дональд Трамп Володимир Зеленський Новини політики Зеленський у США
      Джерело: 24 канал
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