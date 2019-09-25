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      Давления не было, – эксперт о стенограмме разговора Трампа и Зеленского

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      Борис Тизенгаузен
      Борис Тизенгаузен / Соцсети

      Судя по стенограмме разговора украинского и американского президентов, из-за которого в США разгорелся скандал, никакого давления на Владимира Зеленского не было. Более того, вся эта история на руку Дональду Трампу и, фактически, дает ему шансы удержаться в кресле главы государства еще на один срок.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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      Он подчеркнул, что стенограмму разговора президентов опубликовали уже после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. То есть теперь для этого нет никаких оснований.

      Скандальный разговор – детали и возможные последствия:
      О факте разговора узнал американский разведчик – он сразу же получил огромный резонанс среди американских политиков и в СМИ. В частности, демократы продолжают утверждать, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Трамп, по их словам, добивается открытия дела в отношении сына Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Конгресс США инициировал расследование действий президента Трампа, итогом которого может стать решение об импичменте. Стенограмма разговора американского и украинского президента была опубликована и удостоверяет, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

      Тизенгаузен отметил, что Трамп дословно говорил следующее: "Ходят слухи, что Байден выходит сухим из воды. Учитывая дело Burisma, вы там посмотрите, господин Зеленский, возможно, на самом деле все не так безоблачно".

      То есть он просил о дружеской услуге. Он не говорил срочно открыть дело или надавить на Байдена. Независимо от того, какое решение примет украинский суд, эта история о Burisma уже сейчас сжигает Байдена в качестве кандидата в президента США,
      – убежден эксперт.

      "То, что его сын замешан в этой истории. То, что он получал серьезные и, по украинским меркам, баснословные гонорары, находясь в правлении компании", – добавил Тизенгаузен.

      Важно! Компания Burisma – крупнейшая газодобывающая группа в Украине. Членом ее совета директоров был Гантер Байден – сын экс-вице-президента США и вероятного конкурента Трампа на выборах-2020 Джо Байдена.

      Политтехнолог обратил внимание на то, что Байден фактически теряет свой внутренний рейтинг. Отрыв от его ближайшего конкурента от демократов во внутренних праймериз сокращается. Поэтому не факт, что именно он будет конкурентом Трампа на будущих выборах.

      Что такое праймериз?
      Тип голосования, в котором избирается один кандидат от партии. Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. Смысл "праймериз" состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах.

      Кроме этого, эксперт отметил, что Владимир Зеленский научился дипломатично отвечать – вроде по сути, но и ни о чем. Он не сказал: "Хорошо, мой человек рассмотрит, мы этого Байдена быстро закроем и так далее".

      "Ведь понятно, что генпрокурор будет человеком Зеленского, потому что он имеет большинство в Раде, которая его назначает. Что он рассмотрит это дело – тоже понятно, оно находится в ГПУ. Его нельзя спрятать в сейф, сжечь и т. д.", – подытожил Тизенгаузен.

      blog_ava
      Импичмент президента США: процедура, причины и шансы объявления Трампу
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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Новости Украины Зеленский в США
      Источник: 24 канал
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