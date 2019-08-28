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      Зеленский поговорил с Меркель

      19 Читати новину українською
      Меркель и Зеленский поговорили по телефону
      Меркель и Зеленский поговорили по телефону / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Этот телефонный разговор был уже четвертым за последние месяцы.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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