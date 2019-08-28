Зеленский поговорил с Меркель 20:57, сегодня 19 Читати новину українською Меркель и Зеленский поговорили по телефону / Коллаж 24 канала Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Этот телефонный разговор был уже четвертым за последние месяцы. Новость дополняется... Что такое 5G и когда технология появится в Украине сегодня 4800 Теги: Новости Украины Новости политики Источник: 24 канал Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Аваков – черт: украинцы вышли на акцию против министра и зажгли файеры сегодня , 19:32 ЦИК официально зарегистрировала всех 424 депутатов Верховной Рады IX созыва: список сегодня , 19:16 Государственные закупки лекарств под угрозой: мнение эксперта сегодня , 19:01 Комментарии Публикации сегодня , 20:03 Аваков может остаться на посту: почему украинцы против и при каком условии этому не бывать Світлана Попова 238 сегодня , 20:00 Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті Віталій Дейнега 16 сегодня , 19:01 Государственные закупки лекарств под угрозой: мнение эксперта 83 сегодня , 19:00 Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками Катерина Одарченко 563 сегодня , 18:30 Новая Верховная Рада: кто прошел в парламент 15330