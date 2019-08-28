Зеленський поговорив з Меркель
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Ця телефонна розмова була вже четвертою за останні місяці.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України.
Важливо: Меркель прокоментувала ідею переговорів між Зеленським та Путіним
Мельник зазначив, що він сьогодні зустрівся з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом і обговорив перспективи майбутнього саміту в нормандському форматі.
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Джерело: 24 канал
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