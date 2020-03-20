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      Зеленский поговорил с премьером Италии Конте: главные тезисы

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      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте 20 марта. Политики обсудили вопросы координации усилий по борьбе с распространением пандемии и преодолению негативных последствий коронавируса.

      Зеленский выразил сожаление относительно ужасных масштабов пандемии коронавируса в Италии, который унес жизни более 3 тысяч итальянских граждан, написали на сайте президента Украины.

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      Об эвакуации украинцев

      Украинский президент выразил благодарность правительству Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией.

      Отдельно обсудили вопрос возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на Родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта,
      – говорится в сообщении.

      Что известно об эвакуации украинцев

      • Первыми Украина эвакуировала своих граждан из Китая. Произошло это 20 февраля. Тогда на Родину вернулись 48 украинцев и 27 иностранцев. Они провели две недели на обсервации в санатории в Новых Санжарах. К слову, тогда жители городка приняли их не очень тепло.
      • 17 марта Украина эвакуировала своих граждан из Ливана. Спецрейсом из Бейрута в Киев вернулись 74 украинца.
      • Украинские граждане, которые из-за строгих карантинных мер не смогли покинуть Австрию и вернуться на Родину, 18 марта отправились домой.
      • Украина продолжает эвакуировать своих граждан из-за эпидемии коронавируса из Египта. Эвакуацию осуществляют из курортных Шарм-эль-Шейха и Хургады. 19 марта в "Борисполь" прибыли еще 4 рейса с туристами.

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      О транспортировке товаров между странами

      Отдельно была отмечена важность бесперебойного транспортного обеспечения торговли между странами, в частности поставки продуктов питания, медицинских препаратов и оборудования.

      Стороны договорились объединить усилия для разблокирования товарно-транспортного сообщения между Италией и Украиной из-за ограничений, введенных рядом транзитных стран,
      – добавили на сайте.

      Обратите внимание! Сейчас дефицита продуктов в Украине нет. Однако не во всех аптеках можно найти антисептики и медицинские маски.

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      О совместной борьбе против коронавируса

      Дополнительно, учитывая значительный опыт Италии в борьбе с коронавирусом, Владимир Зеленский отметил интерес Украины к налаживанию информационного обмена на уровне служб здравоохранения двух стран с целью изучения новых отраслевых стандартов и рекомендаций, которые внедряются в Италии для противодействия болезни.

      Главное о коронавирусе в Италии

      • Ситуация в Италии из-за пандемии коронавируса сейчас самая сложная. Количество летальных случаев самое высокое в мире, система здравоохранения на грани коллапса из-за большого количества больных.
      • По состоянию на 20 марта в Италии зафиксировали более 47 021 больного коронавирусом Covid-19. Умерли 4 032 человек, выздоровели – 5 129. Для сравнения, в Китае выздоровели уже 71 тысяча и два дня подряд не фиксировали новых случаев.
      • От Covid-19 начали умирать врачи, по состоянию на 19 марта – 13 медиков. Первую смерть среди медиков зафиксировали 11 марта.
      • Жителям Италии запретили выходить на улицы без необходимости. Только за продуктами, в аптеки и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

      Как уберечься от коронавируса
      Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Здоровье Продукты Эвакуация украинцев Транспорт
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