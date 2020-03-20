Зеленський поговорив з прем'єром Італії Конте: головні тези

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте 20 березня. Політики обговорили питання координації зусиль щодо боротьби з поширенням пандемії та подолання негативних наслідків коронавірусу.

Зеленський висловив співчуття щодо жахливих масштабів пандемії коронавірусу в Італії, яка забрала життя понад 3 тисяч італійських громадян, написали на сайті президента України.

Важливо Надзвичайна ситуація у Києві: що відомо

Про евакуацію українців

Український президент висловив подяку уряду Італії за допомогу в організації евакуації громадян України, які були заблоковані на кордоні зі Словенією.

Окремо обговорили питання повернення додому 125 українців, які перебувають у Римі. Джузеппе Конте обіцяв, що вони прилетять на батьківщину спеціальним чартерним рейсом італійських авіаліній вже 25 березня,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про евакуацію українців

Першими Україна евакуювала своїх громадян з Китаю. Сталося це 20 лютого. Тоді на батьківщину повернулися 48 українців та 27 іноземців. Вони провели два тижні на обсервації у санаторії у Нових Санжарах. До слова, тоді мешканці містечка прийняли їх не дуже тепло.

17 березня Україна евакуювала своїх громадян з Лівану. Спецрейсом з Бейруту до Києва повернулися 74 українці.

Українські громадяни, які через суворі карантинні заходи не змогли покинути Австрію та повернутися на Батьківщину, 18 березня вирушили додому.

Україна продовжує евакуювати своїх громадян через епідемію коронавірусу з Єгипту. Евакуацію здійснюють з курортних Шарм-ель-Шейху і Хургади. 19 березня до "Борисполя" прибули ще 4 рейси з туристами.

Зверніть увагу МАУ скасувала евакуаційний рейс з Кіпру – немає охочих

Про транспортування товарів між країнами

Окремо відзначили важливість безперебійного транспортного забезпечення торгівлі між країнами, зокрема постачання продуктів харчування, медичних препаратів та обладнання.

Сторони домовились об'єднати зусилля для розблокування товаротранспортного сполучення між Італією та Україною через обмеження, запроваджені низкою транзитних країн,

– додали на сайті.

Зверніть увагу! Наразі дефіциту продуктів в Україні немає. Однак не в усіх аптеках можна знайти антисептики та медичні маски.

Варто прочитати У митниці розповіли, чи буде дефіцит продуктів в Україні

Про спільну боротьбу проти коронавірусу

Додатково, враховуючи значний досвід Італії у боротьбі з коронавірусом, Володимир Зеленський відзначив інтерес України до налагодження інформаційного обміну на рівні служб охорони здоров'я двох країн з метою вивчення нових галузевих стандартів та рекомендацій, що впроваджуються в Італії для протидії хворобі.

Головне про коронавірус в Італії

Ситуація в Італії через пандемію коронавірусу нині найскладніша. Кількість летальних випадків найвища у світі, система охорони здоров'я на межі колапсу через велику кількість хворих.

Станом на 20 березня в Італії зафіксували понад 47 021 хворий на коронавірус Covid-19. Померло 4 032 людей, одужали – 5 129. До порівняння в Китаї одужали вже 71 тисяча і два дні поспіль не фіксували нових випадків.

на коронавірус Covid-19. Померло одужали – До порівняння в Китаї одужали вже 71 тисяча і два дні поспіль не фіксували нових випадків. Від Covid-19 почали помирати лікарі, станом на 19 березня – 13 медиків. Першу смерть серед медиків зафіксували 11 березня.

Жителям Італії заборонили виходити на вулиці без потреби. Лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу