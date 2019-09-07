Зеленский приехал встречать пленных украинцев: фото

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в киевский аэропорт "Борисполь". Туда уже совсем скоро должен прибыть самолет с плененными Россией украинцами.

Вместе с главой государства в "Борисполь" также приехал глава Офиса Президента Андрей Богдан.

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Кроме того, в VIP-терминале возвращения пленников Кремля ожидают глава МВД Арсен Аваков, председатель СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко.



Зеленский в "Борисполе" / Фото 24 канал

Российский спецборт "Ту-204-300", который утром 7 сентября прибыл в "Борисполь", уже вылетел из киевского аэропорта. На нем – удерживаемые в Украине россияне. Одновременно с московского "Внуково" приземлился самолет с государственной символикой Украины – он забрал пленных украинцев.

Обмен пленными между Украиной и Россией начался утром 7 веренся. Какие заключенные Россией украинцы возвращаются домой и кого получит Россия – читайте здесь.