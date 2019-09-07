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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Зеленский приехал встречать пленных украинцев: фото

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      Президент Украины прибыл в "Борисполь"
      Президент Украины прибыл в "Борисполь" / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский приехал в киевский аэропорт "Борисполь". Туда уже совсем скоро должен прибыть самолет с плененными Россией украинцами.

      Вместе с главой государства в "Борисполь" также приехал глава Офиса Президента Андрей Богдан.

      Важно: Пленные моряки и узники Кремля возвращаются в Украину: онлайн-трансляция

      Кроме того, в VIP-терминале возвращения пленников Кремля ожидают глава МВД Арсен Аваков, председатель СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко.


      Зеленский в "Борисполе" / Фото 24 канал

      Российский спецборт "Ту-204-300", который утром 7 сентября прибыл в "Борисполь", уже вылетел из киевского аэропорта. На нем – удерживаемые в Украине россияне. Одновременно с московского "Внуково" приземлился самолет с государственной символикой Украины – он забрал пленных украинцев.

      Обмен пленными между Украиной и Россией начался утром 7 веренся. Какие заключенные Россией украинцы возвращаются домой и кого получит Россия – читайте здесь.

      blog_ava
      Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки
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      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Владимир Зеленский Президент Украины Андрей Богдан
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