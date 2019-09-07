В Москве сели два самолета с символикой Украины, которые заберут пленных: первые фото

В московском аэропорту "Внуково" приземлились два самолета с государственной символикой Украины. На них в киевский "Борисполь" вылетят пленные украинцы, которых обменивают на россиян.

Сначала во "Внуково" прилетел один самолет с украинской символикой, через несколько часов сел еще один.

Важно: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

Именно на этих самолетах в Киев вернутся 24 захваченных на Азове моряка и еще 11 пленных украинцев. Всех их обменивают на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных людей.

Сейчас ожидается отлет пленных украинцев из Москвы в Киев.

Как только уладят все формальности с той и этой стороны, процедура будет реализована,

— сказал адвокат моряков Николай Полозов.

УКРАИНСКИЙ БОРТ В АЭРОПОРТУ ВНУКОВО. ВСЕ ГОТОВО К ОБМЕНУ. pic.twitter.com/CjTQZ6ItMT — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 7, 2019

К самолетам подъехали три автобуса с пленными. Накануне появились фото и видео, как из "Лефортово" выехали автобусы в сопровождении полицейского кортежа. Именно в них находятся военнопленные моряки и другие незаконно заключенные в России украинцы.

Путь от "Лефортова" в аэропорт "Внуково". Следите за процессом обмена заключенными вместе с нами в он-лайн трансляции - https://t.co/h0vtEuigNv pic.twitter.com/rX4kfWhRFS — Радио Свобода (@SvobodaRadio) September 7, 2019

Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?

Вероятнее всего, Украина и Россия проведут обмен в формате "35 на 35". Так, домой из русского плена должны вернуться 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных украинцев – Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клых, Артур Панов и Алексей Сизонович.



Накануне анонсировал масштабный обмен и российский президент Владимир Путин – после того, как украинский суд отпустил фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха.