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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      В Москве сели два самолета с символикой Украины, которые заберут пленных: первые фото

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      Украинский самолет в аэропорту "Внуково"
      Украинский самолет в аэропорту "Внуково" / Фото из Тwitter

      В московском аэропорту "Внуково" приземлились два самолета с государственной символикой Украины. На них в киевский "Борисполь" вылетят пленные украинцы, которых обменивают на россиян.

      Сначала во "Внуково" прилетел один самолет с украинской символикой, через несколько часов сел еще один.

       Важно: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

      Именно на этих самолетах в Киев вернутся 24 захваченных на Азове моряка и еще 11 пленных украинцев. Всех их обменивают на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных людей.

      Сейчас ожидается отлет пленных украинцев из Москвы в Киев.

      Как только уладят все формальности с той и этой стороны, процедура будет реализована,
      — сказал адвокат моряков Николай Полозов.

       

      К самолетам подъехали три автобуса с пленными. Накануне появились фото и видео, как из "Лефортово" выехали автобусы в сопровождении полицейского кортежа. Именно в них находятся военнопленные моряки и другие незаконно заключенные в России украинцы.

      Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?
      Вероятнее всего, Украина и Россия проведут обмен в формате "35 на 35". Так, домой из русского плена должны вернуться 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных украинцев – Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клых, Артур Панов и Алексей Сизонович.

      Накануне анонсировал масштабный обмен и российский президент Владимир Путин – после того, как украинский суд отпустил фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики авиация Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украинские моряки в плену
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