В Москве сели два самолета с символикой Украины, которые заберут пленных: первые фото
В московском аэропорту "Внуково" приземлились два самолета с государственной символикой Украины. На них в киевский "Борисполь" вылетят пленные украинцы, которых обменивают на россиян.
Сначала во "Внуково" прилетел один самолет с украинской символикой, через несколько часов сел еще один.
Важно: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно
Именно на этих самолетах в Киев вернутся 24 захваченных на Азове моряка и еще 11 пленных украинцев. Всех их обменивают на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных людей.
Сейчас ожидается отлет пленных украинцев из Москвы в Киев.
Как только уладят все формальности с той и этой стороны, процедура будет реализована,
— сказал адвокат моряков Николай Полозов.
К самолетам подъехали три автобуса с пленными. Накануне появились фото и видео, как из "Лефортово" выехали автобусы в сопровождении полицейского кортежа. Именно в них находятся военнопленные моряки и другие незаконно заключенные в России украинцы.
Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?
Вероятнее всего, Украина и Россия проведут обмен в формате "35 на 35". Так, домой из русского плена должны вернуться 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных украинцев – Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клых, Артур Панов и Алексей Сизонович.
Накануне анонсировал масштабный обмен и российский президент Владимир Путин – после того, как украинский суд отпустил фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха.