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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Українські полонені вилетіли з Москви: перші фото

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      Український літак в аеропорту "Внуково"
      Український літак в аеропорту "Внуково" / Фото з Тwitter

      У московському аеропорту "Внуково" приземлився літак з державною символікою України. Він забрав полонених українців, яких доставлять в київський"Бориспіль".

      Літак з українською символікою приземлився у "Внуково" близько 9 ранку 7 вересня.

      Важливо: Повернення полонених українців: що наразі відомо

      Близько 12 години літак Ан-148 з полоненими злетів з московського аеропорту і повертається до "Борисполя". На борту перебувають 24 захоплені на Азові моряки та ще 11 полонених українців. Усіх їх обмінюють на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб.


      Український літак на борту з полоненими злетів з "Внуково"

      До слова, заступник голови Адміністрації Президента Кирило Тимошенко також був в російському аеропорту "Внуково". Найімовірніше, він супроводжує полонених українців додому.

      Зустрічайте,
      – коротко підписав світлину Тимошенко.

      Напередодні до літаків під'їхали три автобуси з полоненими, які вранці у супроводі поліцейського кортежу виїхали з "Лефортово". Саме у них були військовополонені моряки та інші незаконно ув'янені в Росії українці.

      Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?Найімовірніше, Україна та Росія проведуть обмін у форматі "35 на 35". Так, додому з російського полону мають повернутися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Артур Панов та Олексій Сизонович.

      Напередодні масштабний обмін анонсував і російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

      blog_ava
      Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо
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      Теги: Новини України Новини політики авіація Україна – Росія Українці в полоні РФ Обмін полоненими Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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