Українські полонені вилетіли з Москви: перші фото

У московському аеропорту "Внуково" приземлився літак з державною символікою України. Він забрав полонених українців, яких доставлять в київський"Бориспіль".

Літак з українською символікою приземлився у "Внуково" близько 9 ранку 7 вересня.

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Близько 12 години літак Ан-148 з полоненими злетів з московського аеропорту і повертається до "Борисполя". На борту перебувають 24 захоплені на Азові моряки та ще 11 полонених українців. Усіх їх обмінюють на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб.



Український літак на борту з полоненими злетів з "Внуково"

УКРАИНСКИЙ БОРТ В АЭРОПОРТУ ВНУКОВО. ВСЕ ГОТОВО К ОБМЕНУ. pic.twitter.com/CjTQZ6ItMT — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 7, 2019

До слова, заступник голови Адміністрації Президента Кирило Тимошенко також був в російському аеропорту "Внуково". Найімовірніше, він супроводжує полонених українців додому.

Зустрічайте,

– коротко підписав світлину Тимошенко.

Напередодні до літаків під'їхали три автобуси з полоненими, які вранці у супроводі поліцейського кортежу виїхали з "Лефортово". Саме у них були військовополонені моряки та інші незаконно ув'янені в Росії українці.

Путь от "Лефортова" в аэропорт "Внуково". Следите за процессом обмена заключенными вместе с нами в он-лайн трансляции - https://t.co/h0vtEuigNv pic.twitter.com/rX4kfWhRFS — Радио Свобода (@SvobodaRadio) September 7, 2019

Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?Найімовірніше, Україна та Росія проведуть обмін у форматі "35 на 35". Так, додому з російського полону мають повернутися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Артур Панов та Олексій Сизонович.



Напередодні масштабний обмін анонсував і російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.