Зеленський приїхав зустрічати полонених українців: фото

Президент України Володимир Зеленський приїхав до київського аеропорту "Бориспіль". Туди вже зовсім скоро має прибути літак з полоненими Росією українцями.

Разом із главою держави до "Борисполя" також приїхав очільник Офісу Президента Андрій Богдан.

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Окрім того, у VIP-терміналі на повернення бранців Кремля очікують глава МВС Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, а також командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко.



Зеленський у "Борисполі"/ Фото 24 канал

Російський спецборт "Ту-204-300", який вранці 7 вересня прибув до "Борисполя", вже вилетів з київського аеропорту. На ньому – утримувані в Україні росіяни. Одночасно із московського "Внуково" приземлився літак з державною символікою України – він забрав полонених українців.

Обмін полоненими між Україною та Росією розпочався вранці 7 веренся. Які ув'язнені Росією українці повертаються додому та кого отримає Росія – читайте тут.