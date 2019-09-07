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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Зеленський приїхав зустрічати полонених українців: фото

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      Президент України прибув у "Бориспіль"
      Президент України прибув у "Бориспіль" / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський приїхав до київського аеропорту "Бориспіль". Туди вже зовсім скоро має прибути літак з полоненими Росією українцями.

      Разом із главою держави до "Борисполя" також приїхав очільник Офісу Президента Андрій Богдан.

      Важливо: Полонені моряки і в'язні Кремля повертаються в Україну: онлайн-трансляція

      Окрім того, у VIP-терміналі на повернення бранців Кремля очікують глава МВС Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, а також командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко.


      Зеленський у "Борисполі"/ Фото 24 канал

      Російський спецборт "Ту-204-300", який вранці 7 вересня прибув до "Борисполя", вже вилетів з київського аеропорту. На ньому – утримувані в Україні росіяни. Одночасно із московського "Внуково" приземлився літак з державною символікою України – він забрав полонених українців.

      Обмін полоненими між Україною та Росією розпочався вранці 7 веренся. Які ув'язнені Росією українці повертаються додому та кого отримає Росія – читайте тут

      blog_ava
      Обмін полоненими: російський літак вилетів із "Борисполя" – відео
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Обмін полоненими Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Новини політики Андрій Богдан Президент України
      Джерело: 24 канал
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