Батл Тимошенко – Зеленский: кто выиграл от словесной ссоры

Словесная перепалка между Владимиром Зеленским и Юлией Тимошенко наделала много шума. Лидер "Батькивщины" рассказала, что предлагала президенту кадров из своей команды. Глава государства на это ответил довольно резко – мол не предлагала, а скорее шантажировала . О последствиях таких политических споров 24 каналу рассказали эксперты.

Почему "обиделась" Тимошенко?

На днях в эфире одного из телеканалов Юлия Тимошенко рассказала, что предлагала президенту кадры для его команды.

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Мол, эти люди принесли бы инвестиции стране. На такое замечание лидера "Батькивщины" Владимир Зеленский отреагировал уже в своем Facebook.



Реакция Владимира Зеленского на слова Юлии Тимошенко / Фото из Facebook президента

Юлия Владимировна тоже не смолчала и ответила в таком же ироничном стиле, написав на своей странице в социальной сети следующее:



Тимошенко отреагировала на слова Зеленского / Фото из Facebook политика

По мнению политического эксперта Максима Вознюка, после президентских выборов Юлия Тимошенко действительно выбрала довольно нехитрую линию политического поведения. Она предлагала свою помощь Владимиру Зеленскому и уверяла его в готовности подставить плечо. Даже некоторое время претендовала на кресло премьер-министра.

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В целом Тимошенко лояльно относилась и к правительству, и к "слугам" Зеленского в парламенте. Заявляя, что "Батькивщина" всегда готова прийти им на помощь. Под этим предлогом и с таким объяснением Тимошенко действительно могла предлагать своих людей на некоторые ключевые государственные должности, в которых она могла быть заинтересована. Речь шла, по информации экс-нардепа Сергея Лещенко, о двух государственных предприятиях – Государственной продовольственно-зерновой компании и Госагентстве по управлению зоной отчуждения. И одно, и второе распоряжается немалыми бюджетами.

"Батькивщина" и оппозиция

То, что Тимошенко публично поддерживала многие инициативы Зеленского и приветствовала его победу на президентских выборах, подтверждает и директор Школы ответственной политики Андрей Юсов. Она не противопоставляла себя Зеленскому, который победил с хорошим результатом. Но были определенные красные линии. "В частности, земельный вопрос был для нее публичным маркером, от которого она в любом случае не отступила бы. А то, что Юлия Тимошенко не получила, в частности, кадровый ресурс во властной конструкции и официальную позицию в большинстве, это, безусловно, прослеживается", – говорит Юсов. И именно это повлекло изменение курса.

Формально поводом для того, чтобы растущее напряжение вылилось в открытую плоскость, стало голосование пропрезидентского большинства в парламенте за законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Переход Тимошенко в оппозицию был лишь делом времени,

– замечает политический эксперт Маким Вознюк.

Директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк убежден, что спровоцировала скандал именно обида Тимошенко на то, что ее не взяли во власть, где роли уже были распределены без нее. "Скандала не удалось бы избежать", – говорит Миселюк.

О словесном батле Тимошенко и Зеленского смотрите здесь:

Все эксперты сходятся на мнении, что словесная перепалка между президентом и лидером "Батькивщины" будет иметь продолжение и о ней вспомнят еще не раз.

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Думаю, это противостояние будет долгим и затяжным,

– добавляет Андрей Юсов.

А на публику она вылилась только вследствие того, что политики не смогли договориться по-тихому.



Тимошенко не впервые ссорится с президентами страны/ Фото 24 канала

Для Тимошенко быть в оппозиции не впервые. Для нее это естественная среда,

– убежден Максим Вознюк.

Одним из последствий скандала может стать то, что против власти могут сплотиться политические группы и отдельные политики, которые, казалось бы, не имеют возможности существовать рядом друг с другом, считает Вознюк.

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В целом же в краткосрочной перспективе этот скандал не повлияет на рейтинг ни правящей партии, ни президента, подчеркивают эксперты.

Почему Тимошенко ушла в оппозицию? Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предлагала Зеленскому кадров из своей команды сразу после его победы в выборах. Все это происходило в рамках реализации программы "Новый курс". Но глава государства не взял ее людей на правящие должности. Зеленский утверждает, что Тимошенко шантажировала: должности в обмен на поддержку.



13 ноября Тимошенко объявила о переходе в оппозицию к правящей пропрезидентской партии "Слуга народа". Причиной она назвала принятый в первом чтении законопроект о продаже сельскохозяйственной земли в Украине.