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      Батл Тимошенко – Зеленський: хто виграв від словесної сварки

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      Юлія Тимошенко проти Володимира Зеленського / Колаж 24 каналу

      Словесна перепалка між Володимиром Зеленським і Юлією Тимошенко наробила багато галасу. Лідерка "Батьківщини" розповіла, що пропонувала президенту кадри зі своєї команди. Глава держави на це відповів досить різко – мовляв не пропонувала, а швидше шантажувала . Про наслідки таких політичних суперечок 24 каналу розповіли експерти.

      Чому "образилася" Тимошенко?

      Днями в ефірі одного з телеканалів Юлія Тимошенко розповіла, що пропонувала президентові кадри для його команди.

      До теми: Мережа про сварку Зеленського і Тимошенко: назвіть прізвище президента, з яким вжилася Тимошенко

      Мовляв, ці люди принесли б інвестиції країні. На таке зауваження лідерки "Батьківщини" Володимир Зеленський відреагував уже в своєму Facebook.

      Володимир Зеленський, президент, сварка з Тимошенко

       Реакція Володимира Зеленського на слова Юлії Тимошенко / Фото з Facebook президента

      Юлія Володимирівна теж не змовчала і відповіла в такому ж іронічному стилі, написавши на своїй сторінці у соціальній мережі наступне:

      Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський, словесна перепалка
       Тимошенко відреагувала на слова Зеленського / Фото з Facebook політикині
       

      На переконання політичного експерта Максима Вознюка, після президентських виборів Юлія Тимошенко дійсно обрала доволі нехитру лінію політичної поведінки. Вона пропонувала свою допомогу Володимиру Зеленському і запевняла його у готовності підставити плече. Навіть деякий час претендувала на крісло прем'єр-міністра. 

      Точка зору: У "Слузі народу" прокоментували суперечку Зеленського і Тимошенко

      Загалом Тимошенко лояльно ставилася і до уряду, і до "слуг" Зеленського у парламенті. Заявляючи, що "Батьківщина" завжди готова прийти їм на допомогу. Під цим приводом і з таким поясненням Тимошенко дійсно могла пропонувати своїх людей на деякі ключові державні посади, у яких вона могла бути зацікавлена. Мова йшла, за інформацією екс-нардепа Сергія Лещенка, про два державних підприємства – Державну продовольчо-зернову компанію і Держагентство з управління зоною відчуження. І одне, і друге розпоряджається чималими бюджетами. 

      "Батьківщина" й опозиція

      Те, що Тимошенко публічно підтримувала чимало ініціатив Зеленського і вітала його перемогу на президентських виборах, підтверджує і директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов. Вона не протиставляла себе Зеленському, який переміг з гарним результатом. Але були певні червоні лінії. "Зокрема, земельне питання було для неї публічним маркером, від якого вона у будь-якому разі не відступилась би. А те, що Юлія Тимошенко не отримала, зокрема, кадрового ресурсу у владній конструкції та офіційної позиції в більшості це, безумовно, простежується", – каже Юсов. І саме це спричинило зміну курсу. 

      Формально приводом для того, щоб зростаюча напруга вилилась у відкриту площину, стало саме голосування пропрезидентської більшості у парламенті за законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

      Перехід Тимошенко в опозицію був лише справою часу,
       – зауважує політичний експерт Маким Вознюк.

      Директор Інститут соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк переконаний, що спровокувала скандал саме образа Тимошенко на те, що її не взяли у владу, де ролі вже були розподілені без неї. "Скандалу не вдалося б уникнути", – каже Миселюк.

      Про словесний батл Тимошенко і Зеленського, дивіться тут:

      Всі експерти сходяться на думці, що словесна перепалка між президентом і лідеркою "Батьківщини" ще матиме продовження і про неї не раз згадають. 

      Дослідження: Рейтинг Зеленського: чому президента почав менше підтримувати південь України, а більше – захід

      Думаю, це протистояння буде довгим і затяжним,
      – додає Андрій Юсов.

       

      А на публіку вона вилилась лише внаслідок того, що політики не спромоглися домовитися по-тихому.

      Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко, словесна перепалка

      Тимошенко не вперше свариться з президентами країни/ Фото 24 каналу

      Для Тимошенко бути в опозиції не вперше. Для неї це природнє середовище,
      – переконаний Максим Вознюк.

      Одним з наслідків скандалу може стати те, що проти влади можуть згуртуватися політичні групи і окремі політики, які, здавалося б, не мають змоги існувати поруч один із одним, вважає Вознюк. 

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      Загалом же в короткотерміновій перспективі цей скандал не вплине на рейтинг ні провладної партії, ні президента, підкреслюють експерти.

      Чому Тимошенко пішла в опозицію?Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко пропонувала Зеленському кадри зі своєї команди одразу після його перемоги у виборах. Усе це відбувалось у рамках реалізації її програми "Нового курсу". Але глава держави не взяв її людей на правлячі посади. Зеленський стверджує, що Тимошенко його шантажувала: посади в обмін на підтримку.

      13 листопада Тимошенко оголосила про перехід в опозицію до правлячої пропрезидентської партії "Слуга народу". Причиною вона назвала прийнятий у першому читанні законопроєкт про продаж сільськогосподарської землі в Україні.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Верховна Рада Слуга народу Статті Юлія Тимошенко - новини Скандал Рейтинги Володимир Зеленський
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