Зеленский умело манипулирует Порошенко, – эксперт

Зеленский научился удачно манипулировать аудиторией и самым Порошенко. Зеленский профессионально вывел Порошенко в свою медийную плоскость.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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По словам эксперта, Порошенко пытался перетащить Зеленского на свою политическую плоскость теми же дебатами. В конце концов все дошло до абсурда, и каждый эти дебаты может проводить на своей территории. Не ясны четко ни дата, ни место проведения, ни формат.

Зеленский профессионально вывел Порошенко в свою медийную плоскость. Сам оттуда и встречается с европейскими послами, лидерами общественного мнения. А Порошенко бегает и сдает анализы, хотя это уже никому не нужно. Будут их результаты через месяц – кому Порошенко их покажет?

– отмечает Николай Давидюк.

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При этом политолог отмечает: Зеленский переживает, что победа в руках, но ее можно потерять. Поэтому не делает радикальных или кардинальных шагов. В то же время, времени до выборов мало, а эмоциональное напряжение очень сильное. Избирателю уже сложно вникать во все. Компроматы фактически не воспринимаются.

Если Порошенко обнародует какой-то серьезный компромат против Зеленского, то это может подкосить последнего. Не факт, что собьет. Хотя для Порошенко будет важным с точки зрения парламентских выборов. Но переоценивать роль компроматов не надо. Зеленский всю кампанию получает негатив, который он пытается конвертировать в позитив,

– отметил Давидюк.

Что известно о дебатах?Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором уже он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



Позже Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на стадионе 14 апреля, однако шоумен настаивает на "стадионных" дебатах 19 апреля. Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позднее, чем 19 апреля. Кроме того, они должны продолжаться в прямом эфире не менее, чем 60 минут. Существует три формата, в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров. За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не угрожает.

Портрет избирателей Зеленского и Порошенко: смотрите видео