Зеленский ведет себя достойно, – эксперт об украинском скандале в США

США не изменят свою политику в отношении Украины. Но скандал с разговором Трампа и Зеленского, где упоминался оппонент президента США Байден, еще раз подтвердил, что Украина имеет слабые институты.

Об этом 24 каналу рассказал представитель Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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По мнению эксперта, президенту Зеленскому приходится сейчас разгребать те завалы, которые ему оставили предшественники.

Трамп мог отменить встречу с Зеленским из-за скандала. И обсудить все вопросы во время официального визита Зеленского в Вашингтон. Но встреча состоялась. Трамп заявил, что поддерживает курс Украины и будет делать все для того, чтобы у Зеленского прошла продуктивная встреча с Путиным. В том, что произошло, нет какого-то негатива. Есть признаки того, что Зеленский ищет себя как лидера и ведет себя достойно,

– убежден Тарас Семенюк.

По его словам, сейчас важно быть максимально нейтральными в истории с Трампом и Байденом. Оценку этому должны дать американцы на выборах.

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В то же время, отмечает международник, волнует роль европейских лидеров, особенно Франции и Германии, о которых есть упоминание в стенограмме разговора Трампа и Зеленского. Хотя, считает Семенюк, вряд ли будут оскорбления со стороны Макрона и Меркель. Париж и Берлин хотят, чтобы в Украине началась динамика относительно решения конфликта на Донбассе. Но преуменьшать роль ЕС нельзя. ЕС вложил немало в реформы в Украине, укрепление общественного сектора, независимости СМИ.

"Сейчас будет происходить большая работа украинской дипломатии, чтобы убедить европейцев о неизменности наших приоритетов. Надо быстро согласовывать посла в США. Мы не знаем, кто победит на выборах в 2020 году. Поэтому коммуницировать надо с республиканцами и демократами. Дать сигнал, что мы не ставим на кого-то одного. Это ключ к дальнейшему сотрудничеству с США", – отметил Тарас Семенюк.

Что известно об "украинском скандале" в США?Громкий скандал в США разразился из-за доноса американского разведчика. По его данным 25 июля Дональд Трамп во время разговора с президентом Зеленским требовал от него нарушить уголовное производство относительно демократа Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах – в рамках искоренения коррупции в Украине. Палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте.



На первой встрече президента Украины Зеленского с президентом США Трампом 25 сентября на полях Генассамблеи ООН украинский президент заверил, что не давал никаких указаний относительно расследования или нерасследования этого дела. Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в открытый и демократический процесс американских выборов. А о телефонном разговоре заверил: он был хорошим, и никто не оказывал никакого давления.

Важным событием, предшествовавшим встрече Трампа и Зеленского, стало обнародование Белым домом стенограммы июльского разговора президентов. Нэнси Пелоси, спикерка Палаты представителей, уже объявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. И после обнародования стенограммы она заявила, что в тексте не увидела оснований для того, чтобы эту процедуру отменить.